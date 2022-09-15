В Комитете Госдумы поддержали упрощенное назначение пенсии по потере кормильца

Гражданам предлагают назначать пенсии по потере кормильца в беззаявительном порядке. Соответствующий законопроект (№ 160025-8) кабмина рекомендовали принять в первом чтении на заседании Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Суть законопроекта состоит в том, чтобы выплата социальные и страховые пенсии по потере кормильца выплачивались в беззаявительном проактивном порядке, отмечается в пояснении к документу. Также предлагается без заявлений от граждан производить перерасчет выплат к страховым пенсиям по старости и инвалидности.

Сейчас для назначения выплат по потере кормильца и перерасчета нужно обращаться в органы Пенсионного фонда.

Документ подготовлен в рамках реализации Концепции цифровой и функциональной трансформации социальной сферы на период до 2025 года. Принятие документа упростит механизм назначения и выплаты пенсий по случаю потери кормильца, социальной пенсии детям, оба родителя которых неизвестны, и перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности отдельным категориям граждан с учетом развития информационных технологий, отмечали в кабмине.

В аппарате комитета сообщили, что ко второму чтению документа необходимо уточнить терминологию в связи с тем, что в этом году был принят закон о слиянии Фонда соцстрахования и Пенсионного фонда и создании единого Фонда социального и пенсионного страхования.