В резолюции МАГАТЭ не упомянули про обстрелы Запорожской АЭС

Вадим Карасев

Постпредство России: резолюция МАГАТЭ по Украине не упомянула про обстрелы Запорожской АЭС

Россия и Китай проголосовали против резолюции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Украине. Об этом сообщило постпредство России при международных организациях в Вене, передает РИА Новости.

Согласно данным, авторы резолюции МАГАТЭ не упомянули про обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). «Ахиллесова пята этой резолюции — в ней ни слова не говорится о систематических обстрелах Запорожской АЭС», — говорится в сообщении ведомства. При этом, по мнению российской стороны, именно обстрелы станции стали «главной проблемой с точки зрения обеспечения ядерной безопасности в мире». Причиной такого решения МАГАТЭ стал тот факт, что за обстрелами стоит Киев, «который Запад всячески поддерживает и выгораживает», отметили в постпредстве России.

В ведомстве также уточнили, что западные страны «протащили» с помощью голосования в совете управляющих МАГАТЭ резолюцию по украинскому вопросу. При этом представители Бурунди, Вьетнама, Египта, Индии, Пакистана, Сенегала и ЮАР воздержались на голосовании. «Таким образом, большая часть человечества отказала этому проекту в поддержке», — сказано в заявлении постпредства.

О том, что в МАГАТЭ приняли резолюцию с призывом к России вывести силы с ЗАЭС, стало известно ранее в четверг, 15 сентября. После этого постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что доклад миссии МАГАТЭ о состоянии Запорожской АЭС не указывает на сторону, которая вела обстрелы объекта. По его мнению, это самая слабая часть отчета агентства.