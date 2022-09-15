В Роспотребнадзоре назвали ситуацию в России стабильной по всем инфекциям

Вадим Карасев

Глава Роспотребнадзора Попова назвала ситуацию в России стабильной по всем инфекциям

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала эпидемическую ситуацию в России стабильной по всем инфекциям, проведена вакцинация против кори, полиомиелита, а также дополнительные мероприятия. Ее слова приводит ТАСС.

«В целом по стране эпидситуация стабильна по всем инфекциям. Мы успели привить против кори, против полиомиелита, дополнительные мероприятия провели весной этого года», — сказала глава ведомства.

Она добавила, что «Россия уходит» от еще одной волны коронавируса, которая пришлась на начало августа. По словам Поповой, период от начала подъема до пика заболеваемости в стране составил не больше пяти-шести недель.

Ранее Попова заявила, что новая коронавирусная инфекция из страны не уходит. Она отметила, что Россия по показателю заболеваемости находится на 105-м месте среди стран мира «благодаря нашему юбиляру, благодаря реализуемой тактике борьбы с COVID-19». При этом глава ведомства добавила, что у пациентов все чаще стали проявляться симптомы коронавируса. По ее словам, в России доминирует омикрон-штамм ВА.5.