В России впервые с 9 марта выявили более 55 тысяч случаев COVID-19

Вадим Карасев

Оперштаб сообщил о выявлении более 55 тысяч случаев COVID-19 за сутки впервые с марта

В России за сутки выявили 56 126 новых случаев заражения коронавирусом — впервые с 9 марта в стране зафиксировали более 55 тысяч случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 20 208 878. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число заболевших составило 51 735.

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 4108. За этот же период 49 752 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 19 244 856.