В России впервые с 9 марта выявили более 55 тысяч случаев COVID-19
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В России впервые с 9 марта выявили более 55 тысяч случаев COVID-19

В России впервые с 9 марта выявили более 55 тысяч случаев COVID-19Оперштаб сообщил о выявлении более 55 тысяч случаев COVID-19 за сутки впервые с марта

В России за сутки выявили 56 126 новых случаев заражения коронавирусом — впервые с 9 марта в стране зафиксировали более 55 тысяч случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 20 208 878. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число заболевших составило 51 735.

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 4108. За этот же период 49 752 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 19 244 856.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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