В США объяснили россиянам порядок получения американской визы в Польше
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В США объяснили россиянам порядок получения американской визы в Польше

В США объяснили россиянам порядок получения американской визы в Польше

В США объяснили россиянам порядок получения американской визы в ПольшеВ посольстве США заявили, что россияне могут документы на американские визы в Польше

Россияне по-прежнему могут подавать документы на иммиграционные визы США в Польше, несмотря на недание действия Варшавы по выдаче туристических виз россиянам. Об этом рассказали РИА Новости в американском посольстве в Москве.

«Никаких изменений в процессе выдачи иммиграционных виз для граждан России на данный момент нет», — объяснила порядок секретарь американской дипмиссии в Москве Дженни Палмер.

В американской дипмиссии отметили, что подающие на визу должны сами добраться до ближайшего посольства, где есть запись. Также там добавили, что польское правительство принимает собственные решения относительно въезда иностранцев в страну, поэтому с дополнительными вопросами необходимо обращаться в МИД Польши или ближайшее польское посольство или консульство.

12 сентября Совет ЕС принял решение приостановить действие упрощенного визового режима с Россией в качестве ответной меры на спецоперацию на Украине. Позднее стало известно, что девять стран Евросоюза — Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды — перестали принимать от россиян документы на оформление туристических виз.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В США объяснили россиянам порядок получения американской визы в Польше
В США объяснили россиянам порядок получения американской визы в Польше
Представители каких знаков зодиака считаются главными неудачниками
Представители каких знаков зодиака считаются главными неудачниками
Стало известно о планах Японии ввести режим экономии электроэнергии зимой
Стало известно о планах Японии ввести режим экономии электроэнергии
Не стоит беспокоить слона
Не стоит беспокоить слона
В России сравнили ШОС и НАТО
В России сравнили ШОС и НАТО
Кристина Бухынбалтэ на три дня выгнала Барзикова с проекта
Кристина Бухынбалтэ на три дня выгнала Барзикова с проекта
Фаворитка Меладзе из «ВИА Гры» Эрика Герцег обосновалась в Венгрии и стала жертвой травли
Фаворитка Меладзе из «ВИА Гры» Эрика Герцег обосновалась в Венгрии и
Два хита Hazelight Studios выйдут на приставках Xbox в едином бандле
Два хита Hazelight Studios выйдут на приставках Xbox в едином бандле
Проверенные, действенные и надежные приметы, чтобы привлечь деньги в дом
Проверенные, действенные и надежные приметы, чтобы привлечь деньги в
16-летний сын Кадырова стал чиновником
16-летний сын Кадырова стал чиновником
Подборка забавных твитов обо всем - 14.09.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 14.09.2022 (15 фото)
Сотрудники Илона Маска пожаловались на дефицит офисной мебели и оборудования
Сотрудники Илона Маска пожаловались на дефицит офисной мебели и

Топ на сегодня

Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид подозревают в романе, хотя для него она слишком "старая" (7 фото)
Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид подозревают в романе, хотя для него
Когда назначены похороны королевы Елизаветы Второй, как будет проходить прощание, где смотреть трансляцию онлайн
Когда назначены похороны королевы Елизаветы Второй, как будет
Захарова предсказала рабскую зависимость ЕС из-за гарантий безопасности Украины
Захарова предсказала рабскую зависимость ЕС из-за гарантий
Мужчина отправил интимное фото учительнице сына и получил неожиданный ответ
Мужчина отправил интимное фото учительнице сына и получил неожиданный
Квартир в Алании уже не хватает на россиян
Квартир в Алании уже не хватает на россиян

Еще по теме

В посольстве США назвали дату возобновления собеседований на неиммиграционные визы в регионах РФ
В посольстве США заявили, что посещение Крыма не влияет на решение по визе
В посольствах США в странах СНГ образовались большие очереди за визами из-за наплыва россиян
Посол США сообщил о возможном возобновлении выдачи виз в регионах РФ