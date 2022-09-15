Валя Карнавал ошарашила поклонников заявлением о своей беременности

Вадим Карасев

После расставания с Егором Кридом блогерша Валя Карнавал сошлась с чемпионом по единоборствам и музыкантом Сашей Стоуном. Инфлюенсеры перестали скрывать свои отношения в марте этого года, а уже в апреле Стоун сделал возлюбленной предложение.

В июле стали известны подробности предстоящей свадьбы. Саша не указал точной даты, но раскрыл часть своих планов.

Проблема в том, что мы еще точной даты не знаем. Пока что в процессе подборки локаций, места и так далее. Хотим, чтобы свадьба прошла в узком кругу и не было столько камер.

Валя Карнавал сошлась с чемпионом по единоборствам и музыкантом Сашей Стоуном

Теперь уже новую тему для обсуждения неравнодушным подписчикам подкинула Валя Карнавал. Ее часто заподазривали в беременности из-за фотографий с округлившимися формами, но на следующих это могло быть уже не так заметно, поэтому все терялись в догадках.



По информации Teleprogramma.pro, недавно звезда сама написала: "Валя беременна", чем заставила поклонников отправлять ей удивленные смайлы. Правда, девушка тут же удалила свой пост и оставила всех в недоумении: правда это или блогерша хайпует?

Шоу "Звезды в Африке" разлучило Сашу Стоуна и Валю Карнавал

На днях стартовал новый сезон реалити-шоу, и одним из его участников стал возлюбленный Вали. Пара познакомилась на прошлом сезоне и отправилась домой вместе, но теперь участвовать будет только Саша.

Стоун признался, что разлука с Карнавал ему дается гораздо тяжелее испытаний, а сама девушка совсем места себе не находит. "Валя там вообще истерит, есть не может. Говорит, что за пять дней похудела на четыре килограмма", — поделился он и расплакался на плече Владимира Сычева.

Шоу "Звезды в Африке" разлучило Сашу Стоуна и Валю Карнавал