Во Франции украинский военный напал на украинок, перепутав их с россиянками

Вадим Карасев

Бывшему солдату ВСУ грозит тюрьма за нападение на двух украинок во Франции, которых он принял за россиянок. Об этом в соцсетях заявил прокурор Ниццы Ксавье Бонома.



Из материалов дела известно, что в минувший понедельник две украинки, Алина и Елена из Изюма, сообщили комиссариату полиции о насилии со стороны "русского мужчины", который позже тоже оказался выходцем с Украины. У одной из пострадавших оказался сломан нос.

"12 сентября 2022 года две женщины украинского происхождения направили жалобу в комиссариат полиции Ментона по поводу насилия, которое было совершено в отношении них в городе Рокбрюн-Кап-Мартен накануне. В ходе допроса в полиции обвиняемый, также украинец по происхождению, признал насилие, преуменьшив его", - написал прокурор.

В интервью местной газете Nice-Matin обе женщины предположили, что напавший был русским и ударил их за то, что они слушали песню на украинском языке, содержащую антироссийские лозунги. Информация даже дошла до Киева: МИД Украины потребовал найти виновного в этом "отвратительном происшествии".

Как отмечает издание, мужчина оказался бывшим военнослужащим ВСУ – он принял двух женщин за россиянок. Напавшему грозит до трех лет тюремного заключения и штраф в размере 45 тысяч евро, уточнил прокурор.

Бывший солдат ВСУ напал на соотечественниц во Франции, перепутав их с русскими

Ранее украинская певица Юлия Думанская рассказала, как весной на Кипре закидала камнями автомобили с российскими флагами. Таким образом Думанская выразила недовольство в связи с большим количеством русскоговорящих на Кипре и толерантным отношением киприотов к гражданам РФ.