Вулканологи пытаются понять, почему извержение африканского вулкана застало их врасплох

Вадим Карасев

Ученые анализируют, почему в мае прошлого года извержение вулкана Ньирагонго в Африке произошло без каких-либо обычных предварительных признаков.

22 мая 2021 года шлейфы пепла поднялись в воздух над городом Гома в Демократической Республике Конго (ДРК). Трещины прорезали землю на сотни метров, выпуская горячий газ или пламя. Извержение вулкана Ньирагонго, расположенного недалеко от города, разрушило около 3600 домов и зданий и вынудило эвакуировать 400 000 жителей. Согласно отчету Глобальной вулканической программы Смитсоновского института, погибли не менее 32 человек и еще сотни получили ранения.

Но никто не предвидел приближающихся разрушений, извержение застало жителей и сейсмологов врасплох. Обсерватория вулкана Гома не заметила никаких признаков того, что вулкан вот-вот извергнет лаву. Теперь, в исследовании, опубликованном в журнале Nature, ученые рассказывают, как неминуемое извержение могло избежать обнаружения.

Вулкан Ньирагонго находится недалеко от восточной границы ДРК с Руандой. Он угрожает как конголезскому городу Гома, так и руандийскому городу Гисеньи, в которых проживает около 700 000 и 83 000 человек соответственно. «Ньирагонго уникален тем, что один миллион человек живет прямо у подножия вулкана, — рассказывает первый автор статьи вулканолог Дельфина Смиттарелло (Delphine Smittarello) из Европейского центра геодинамики и сейсмологии. — Так много людей так близко к очень опасному месту».

И в 1977, и в 2002 году в результате извержений этого вулкана погибли сотни людей. Но этим бедствиям предшествовали сильные землетрясения, извержение близлежащего вулкана и другие признаки надвигающегося взрыва. Жители региона чувствовали предварительные землетрясения за несколько дней до извержения. Помимо землетрясений, другими признаками надвигающегося извержения являются деформации земли и выброс газов. Но когда исследователи просмотрели наблюдения, сделанные до извержения вулкана Ньирагонго, они не смогли найти ни одного из этих предупреждений. «Мы не смогли обнаружить каких-либо резких изменений, которые могли бы сказать нам, что произойдет извержение», — говорит Дельфина Смиттарелло.

Однако ученые обнаружили незначительные изменения: небольшие землетрясения начались за 40 минут до извержения, а некоторые акустические сигналы появились всего за 10 минут до начала извержения. Магма, уже поднявшаяся близко к поверхности кратера вулкана, вероятно, произвела разрыв в вулканическом конусе и изверглась наружу. Поскольку магме не нужно было далеко перемещаться, чтобы извергнуться, предупреждающие сигналы поступили в последние минуты. Гора Ньирагонго необычна тем, что на ее вершине находится лавовое озеро, а магма не заперта внутри. Таким образом, не произошло накопления давления, которое в вулканах другого типа обычно приводит к появлению признаков приближающегося извержения. «Это странный вулкан, — говорит один из авторов исследования Бенуа Сметс (Benoît Smets), эксперт по геологическим опасностям из Королевского музея Центральной Африки в Бельгии. — Таких извержений не предсказать, если относиться к этому вулкану как к типичному».

Сейчас в мире существует около сотни обсерваторий, которые следят за примерно 1350 вулканами, а это означает, что подробных данных о большинстве вулканов нет и многие из них остаются неотслеживаемыми. Попытки предсказывать надвигающиеся извержения основаны на наблюдениях за группой наиболее изученных вулканов, в то время как многие другие до сих пор окутаны неизвестностью.