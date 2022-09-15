За долгий брак можно получить деньги

Эксперт рассказал, сколько нужно прожить в браке, чтобы получить деньги от государства. В России за долгий брак можно получить специальную выплату от местных властей. В каждой области — свои лимиты и правила. Так сколько же требуется прожить в браке, чтобы заслужить поощрение от государства? Как рассказала доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец, выплаты установлены только в 20 регионах России из 85. Но, чтобы получить деньги, нужно отметить «золотую свадьбу», или 50 лет совместной жизни. Но это, пожалуй, единственный общий для областей, краев и республик критерий. «За выплаты пособий в честь юбилея совместной жизни отвечают региональные власти, и каждый регион решает это вопрос самостоятельно, принимая свои нормы и правила», — пояснила доцент. Дальше начинаются нюансы. Так, в Санкт-Петербурге парам, сумевшим вытерпеть друг друга в течение полувека, выплачивают 50 000 рублей из расчета тысяча за каждый год. В Калужской области сумма ограничена 4 500 рублями, в Пензенской области и республике Удмуртия — 5 000 рублей. Если удается прожить с супругом более 50 лет, то в следующий раз еще одну выплату можно получить либо через 5, либо через 10 лет, — опять же в зависимости от региона. «В каждом регионе определены периоды, в какие можно подать заявление — где-то в течение года или даже нескольких лет, где-то перед юбилейной датой», — приводит мнение доцента агентство «Прайм». Местные власти также могут выдвинуть свои условия. Например, потребовать, чтобы оба супруга были прописаны в одной области или городе, жили вместе и пр.