Запад задумал создать «ближневосточное НАТО»?
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Запад задумал создать «ближневосточное НАТО»?

Запад задумал создать «ближневосточное НАТО»?
О таких планах США и ряда арабских стран стало известно после встречи в Москве сенаторов с руководством движения ХАМАС

Похоже, «ястребы» Запада вместе с союзниками из нескольких арабских государств раздумывают над тем, как создать еще одну военную структуру, не сей раз на Ближнем Востоке. Главной ее мишенью может стать Иран и ряд других стран. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин после встречи в палате регионов 13 сентября с делегацией из Палестины во главе с председателем политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией.

Самый умеренный лидер ХАМАС   

По данным из открытых источников, «Исламское движение сопротивления» (ХАМАС), основанное в декабре 1987 года, удерживает парламентское большинство в Палестинском законодательном совете с выборов 2006 года. При этом представители ХАМАС всегда находились в напряженных отношениях с ведущей политической партией Палестины — ФАТХ. Такая разобщенность между двумя ключевыми политическими силами страны является главным аргументом оппонентов мирного урегулирования многолетнего арабо-израильского конфликта, вспыхивающего в связи с территориальными спорами вокруг сектора Газа и Западного берега реки Иордан.

Именно позиция ХАМАС, которое после победы в национальном парламенте отказалось признать право Израиля на существование, привела к тому, что финансовая помощь Палестине со стороны Вашингтона и Брюсселя с конца 2000-х годов прекратилась, а сама организация была объявлена Западом террористической, — такой позиции придерживаются в США, Канаде, Великобритании, странах Евросоюза, Австралии и Новой Зеландии, Японии.

Россия, которая поддерживает двусторонние отношения с Палестиной с 1974 года и ведет с ее руководством активный политический диалог, никогда не признавала ХАМАС сборищем боевиков-радикалов. Поэтому очередной визит лидера палестинских «сопротивленцев» Исмаила Хании в Москву был отмечен чередой встреч на высоком уровне. Так, 12 сентября делегацию ХАМАС принял у себя глава МИД России Сергей Лавров. Как говорится в сообщении на официальном сайте ведомства, основное внимание было уделено развитию ситуации в Ближневосточном регионе с упором на палестинскую тематику.

«С российской стороны была подчеркнута важность скорейшего восстановления палестинского единства на политической платформе Организации освобождения Палестины и необходимость урегулирования палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой базе, основу которой составляют соответствующие резолюции Совета Безопасности и Генассамблеи ООН, а также Арабская мирная инициатива», — пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве.


Мирные переговоры ничем не заменишь

На следующий день Исмаила Ханию ждали в Совете Федерации — здесь прошла его встреча с группой сенаторов во главе с главой международного комитета палаты регионов Григорием Карасиным. Главный акцент в разговоре был сделан на том, как добиться стабильности на Ближнем Востоке в целом, и на палестинском направлении в частности.

«Принципиальная позиция России по палестинской проблеме известна. Многие годы мы стараемся помогать палестинским друзьям как в реализации национальных чаяний, так и в обеспечении повседневных потребностей и нужд населения», — заявил Карасин на встрече.


По его словам, эта позиция была подтверждена в телефонном разговоре Владимира Путина и президента Палестины Махмуда Аббаса 18 апреля этого года. В свою очередь, сенатор отметил обеспокоенность России новым витком насилия в палестино-израильском конфликте, который произошел в начале августа. Особенно, как заявил Карасин, это касается «непропорционального применения силы по отношению к невооруженным арабским жителям оккупированных территорий». Напомним, что 5 августа ВВС Израиля нанесли ракетные удары по объектам в секторе Газа, в результате чего погибли 49 человек, включая 15 детей, а более 350 палестинцев получили ранения. В ответ из Газы были выпущены сотни ракет, большая часть которых была нейтрализована израильскими силами ПВО.

Прежде всего речь идет о линии США и Израиля на то, чтобы мирные переговоры были заменены, как выразился парламентарий, «на паллиативные меры экономического содействия палестинцам». По сути, пояснил он, палестинский вопрос таким образом сознательно «выводится за скобки арабо-израильской нормализации».

«При этом американцы и израильтяне считают, что условия для обсуждения не созрели, ссылаются на отсутствие у Палестины единой команды для переговоров. Сами же делают все, чтобы не допустить перезапуска мирного процесса, дискредитируют ХАМАС и хотят убедить другие страны признать движение террористической организацией», — заявил сенатор.

СВО как конец гегемонии США

Отдельно затронули тему Украины. Карасин подчеркнул, что в России ценят «твердую позицию палестинских партнеров, которые вопреки колоссальному давлению Запада в связи с проведением специальной военной операции не изменили своей линии на поддержание добрых отношений с нашей страной». Кроме того, украинский кризис, уверены в Совете Федерации, сегодня используется Вашингтоном и его сателлитами как дополнительный предлог отодвинуть ближневосточное урегулирование на второй план.

В свою очередь, Хания заявил о том, что в контексте украинских событий «наш главный посыл — подтверждение солидарности с российским народом в борьбе с американской гегемонией». «Мы с Россией находимся в одном поле противодействия американскому влиянию в мире. И мы очень заинтересованы в том, чтобы СВО привела в итоге к тому, чтобы мировой порядок изменился. Чтобы вместо однополярного мира во главе с США образовался действительно многополярный мир», — подчеркнул политик.

В Палестине считают, что интерес США к Ближнему Востоку несколько угас — это, по словам Хании, может только радовать страны региона, которые видели плоды «зверской» политики американцев в Ираке, Ливии или Сирии. Однако снижать свое кровожадное влияние на ближневосточном направлении в Вашингтоне, похоже не собираются.

Как рассказал «Парламентской газете» Григорий Карасин, делегаты из Палестины поведали российским законодателям о планах «западников» создать на Ближнем Востоке прозападный военный блок. «Палестинские коллеги рассказали, что представители коллективного Запада плюс целый ряд арабских государств раздумывают над тем, как создать вариант ближневосточного НАТО. И обратить весь гнев этого нового блока против Ирана. Пока что это идея, но она уже обсуждается», — рассказал Григорий Карасин.

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По материалам: pnp.ru

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