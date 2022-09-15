Жена Игоря Николаева взяла на телесъемку их 6-летнюю дочь
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Жена Игоря Николаева взяла на телесъемку их 6-летнюю дочь

Жена Игоря Николаева взяла на телесъемку их 6-летнюю дочь
Жена музыканта Игоря Николаева, певица Юлия Проскурякова привела на телесъемку дочь Веронику, которая растет копией своего звездного отца. Юлия Проскурякова с мужем Игорем Николаевым не втягивают дочку в свою публичную жизнь, но изредка всё же берут её с собой на работу. На днях певица привела шестилетнюю Веронику на съемки программы «Видели видео?» на Первом канале. Артистка пришла в студию шоу не только с дочкой, но и с их домашним питомцем. Юлия пообещала, что зрители узнают из передачи много интересного про жизнь их четвероногого друга. Она опубликовала в Сети кадр со съемок и поделилась анонсом программы.
«18 сентября в 12:15, не пропустите выпуск программы «Видели видео?» с нашим участием! Мы расскажем про наших питомцев», — написала Юлия. Поскольку родители ограждают Веронику от лишнего внимания, фанаты звездной пары редко её видят. В обсуждении снимка многие отметили, что девочка по мере взросления становится почти полной копией своего отца. «Не хватает только кудрей и усов», — шутят комментаторы. Между прочим, дочка Николаева похожа на него не только внешне, но и характером. Недавно Игорь рассказал в интервью 7Дней.ru о том, что они с женой в этом году отдали Веронику в первый класс музыкальной школы. Он уверен, что его дочке нужно научиться играть на фортепиано, вне зависимости от того, свяжет ли она в будущем свою жизнь с музыкой.
# Шоу-бизнес Николаев Игорь
По материалам: z-aya

Последние новости

В Китае отреагировали на претензии Запада из-за союза с Россией в рамках ШОС
В Китае отреагировали на претензии Запада из-за союза с Россией в
Более 12 тыс. человек получили консультации в общественных приемных Херсонской области
Более 12 тыс. человек получили консультации в общественных приемных
Тимоти Шаламе снялся для британского Vogue. Он стал первым мужчиной на обложке печатного номера
Тимоти Шаламе снялся для британского Vogue. Он стал первым мужчиной
Американскую соцсеть обвинили в слежке за перепиской пользователей
Американскую соцсеть обвинили в слежке за перепиской пользователей
Анна Хилькевич психанула и избавилась от длинных волос
Анна Хилькевич психанула и избавилась от длинных волос
Максим Галкин поделился свежим видео с детьми, которое получил из России
Максим Галкин поделился свежим видео с детьми, которое получил из
Жена Игоря Николаева взяла на телесъемку их 6-летнюю дочь
Жена Игоря Николаева взяла на телесъемку их 6-летнюю дочь
Сергей Лазарев раскрыл свои страхи
Сергей Лазарев раскрыл свои страхи
Алсу запечатлелась в ванной в банном халате и без косметики
Алсу запечатлелась в ванной в банном халате и без косметики
Клава Кока прокомментировала скандал из-за шоу в коротком платье у храма
Клава Кока прокомментировала скандал из-за шоу в коротком платье у
Звезда YouTube-сериала «Непосредственно Каха» Тамара Турава впервые стала мамой
Звезда YouTube-сериала «Непосредственно Каха» Тамара Турава впервые
Новак назвал замену «Северного потока-2» для России
Новак назвал замену «Северного потока-2» для России

Топ на сегодня

Суд приостановил работу ресторана Моргенштерна* из-за ужасающей антисанитарии
Суд приостановил работу ресторана Моргенштерна* из-за ужасающей
Безверхову успешно преобразили, а вот Опенченко со стрижкой не повезло
Безверхову успешно преобразили, а вот Опенченко со стрижкой не повезло
Два хита Hazelight Studios выйдут на приставках Xbox в едином бандле
Два хита Hazelight Studios выйдут на приставках Xbox в едином бандле
Ольга Бузова в стрингах показала свою попу
Ольга Бузова в стрингах показала свою попу
В России сравнили ШОС и НАТО
В России сравнили ШОС и НАТО

Еще по теме

Юлия Проскурякова отметила 40-летие с Игорем Николаевым, свекровью и дочкой
Жена Игоря Николаева рассказала о противной болезни
Жена Игоря Николаева с возрастом стала копией его мамы
Жена Игоря Николаева попросила дать ей стареть