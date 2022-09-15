Жена Игоря Николаева взяла на телесъемку их 6-летнюю дочь

Жена музыканта Игоря Николаева, певица Юлия Проскурякова привела на телесъемку дочь Веронику, которая растет копией своего звездного отца. Юлия Проскурякова с мужем Игорем Николаевым не втягивают дочку в свою публичную жизнь, но изредка всё же берут её с собой на работу. На днях певица привела шестилетнюю Веронику на съемки программы «Видели видео?» на Первом канале. Артистка пришла в студию шоу не только с дочкой, но и с их домашним питомцем. Юлия пообещала, что зрители узнают из передачи много интересного про жизнь их четвероногого друга. Она опубликовала в Сети кадр со съемок и поделилась анонсом программы.«18 сентября в 12:15, не пропустите выпуск программы «Видели видео?» с нашим участием! Мы расскажем про наших питомцев», — написала Юлия. Поскольку родители ограждают Веронику от лишнего внимания, фанаты звездной пары редко её видят. В обсуждении снимка многие отметили, что девочка по мере взросления становится почти полной копией своего отца. «Не хватает только кудрей и усов», — шутят комментаторы. Между прочим, дочка Николаева похожа на него не только внешне, но и характером. Недавно Игорь рассказал в интервью 7Дней.ru о том, что они с женой в этом году отдали Веронику в первый класс музыкальной школы. Он уверен, что его дочке нужно научиться играть на фортепиано, вне зависимости от того, свяжет ли она в будущем свою жизнь с музыкой.