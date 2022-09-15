Значение плохих примет и что необходимо сделать, чтобы они не сбылись
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Значение плохих примет и что необходимо сделать, чтобы они не сбылись

Значение плохих примет и что необходимо сделать, чтобы они не сбылись

Раньше люди особое внимание уделяли приметам, ведь многие из них предзнаменовали несчастье. Есть несколько рекомендаций, которые помогут плохим приметам не сбыться. Чаще всего их действию подвергаются люди с ослабленной энергетикой.

Какие приметы считаются плохими и что нужно сделать, чтобы они не сбылись

Если рассыпать соль


Все знают значение этой приметы: рассыпанная соль предзнаменует ссору с близким человеком. Чтобы избежать скандала, необходимо соль собрать и растворить ее в горячей воде, которую желательно вылить на улицу.

Черная кошка перешла дорогу

Все знают, что делать, когда путь им переходит черная кошка. В данном случае нужно либо прогнать животное, либо пойти другой дорогой, но ни в коем случае нельзя причинять ей вред. Если так случилось, что кошка уже пробежала и обойти негде, то необходимо перебросить через левое плечо несколько монет. Это поможет закрыть канал негативной энергии и все неприятности обойдут стороной.

Разбить зеркало


Эту примету боятся многие. Согласно приметам, разбитое личное зеркало может привести к появлению проблем со здоровьем, а также к неудачам. Издавна оно считалось мистическим предметом, который может «запоминать» отражение биополя человека. Не исключено, что вместе с разбитым зеркалом поврежден будет и остаточный энергетический след.

Если зеркало разбилось, следует «стереть» свою связь с ним. Для этого потребуется собрать все осколки и засыпать их на сутки солью. Через указанное время соль вместе с осколками необходимо закопать вдали от дома.

Птица влетела в дом


Данная примета тоже ничего хорошего не сулит. Все знают, что залетевшая в дом птица — это к страшному недугу или кончине кого-то из членов семьи. Невзирая на страшные предсказания, отвернуть беду можно. Для этого потребуется поймать птицу, накормить ее и выпустить на свободу. Дар, который получит птица, поможет защитить человека или вовсе отменить плохую примету.

Возвратиться назад

Неудачным считается решение вернуться в то место, откуда человек только что вышел. Считается, что люди возвращаются домой, чтобы навсегда проститься со своими близкими. Невзирая на весь негатив приметы, бороться с ней можно. Для этого потребуется воспользоваться зеркалом. Возвратившись домой, нужно сразу посмотреть в зеркало и скорчить «рожицу». Считается, что это может отпугнуть злых духов и примета не сработает.


Чтобы избавиться от действия плохой приметы, достаточно перестать в нее верить. Просто забыть о ней, как о страшном сне, и не вспоминать. Если все время думать о плохом, то человек сам, не понимая того, будет притягивать его к себе.

Скептики вообще никогда не верят ни в какие приметы. Что касается верующих людей, когда, к примеру, они видят плохой сон, то  стараются перевернуть подушку на другую сторону и произнести следующее:

«Святой Самсон, забери мой сон. Куда ночь, туда и сон».

Самое главное, никому не рассказывать о примете, тогда плохое предсказание точно не сбудется.

# Общество Приметы
По материалам: rsute

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