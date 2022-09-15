Звезда фильмов для взрослых Лана Роудс призвала запретить интим-видео: "Считаю себя асексуальной" (17 фото)
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Звезда фильмов для взрослых Лана Роудс призвала запретить интим-видео: "Считаю себя асексуальной" (17 фото)

Звезда фильмов для взрослых Лана Роудс призвала запретить интим-видео: "Считаю себя асексуальной"Бывшая звезда фильмов для взрослых Лана Роудс (Lana Rhoades) призвала запретить взрослый контент. Именно благодаря таким фильмам она и прославилась и, к слову, заработала себе почти 30 миллионов долларов. А сейчас выступает против. Что же так смущает одну из самых известных актрис этого жанра?

«Лишь один процент или даже меньше от всего количества порноактрис смогут повторить мой успех. Порно — невыгодный карьерный путь, его должны запретить и признать незаконным», — говорит Лана.


Кроме того, Лана требует удалить знаменитые ресурсы видео с ее участием. Сейчас девушке 26 лет, она уже мать, а когда снималась, то ей было всего 19.
«Мне даже не нравится заниматься сексом! Честно говоря, я даже могу назвать себя асексуальной. Я никогда не флиртую с людьми, не нахожу их привлекательными, и я была такой всегда, — сказала Роудс, добавив, что в порнороликах нет ничего настоящего, а все эмоции актёров — постановочные.



Звезда фильмов для взрослых Лана Роудс призвала запретить интим-видео: "Считаю себя асексуальной"
Звезда фильмов для взрослых Лана Роудс призвала запретить интим-видео: "Считаю себя асексуальной"
Звезда фильмов для взрослых Лана Роудс призвала запретить интим-видео: "Считаю себя асексуальной"
Звезда фильмов для взрослых Лана Роудс призвала запретить интим-видео: "Считаю себя асексуальной"
Звезда фильмов для взрослых Лана Роудс призвала запретить интим-видео: "Считаю себя асексуальной"
Звезда фильмов для взрослых Лана Роудс призвала запретить интим-видео: "Считаю себя асексуальной"
Звезда фильмов для взрослых Лана Роудс призвала запретить интим-видео: "Считаю себя асексуальной"
Звезда фильмов для взрослых Лана Роудс призвала запретить интим-видео: "Считаю себя асексуальной"
Звезда фильмов для взрослых Лана Роудс призвала запретить интим-видео: "Считаю себя асексуальной"
Звезда фильмов для взрослых Лана Роудс призвала запретить интим-видео: "Считаю себя асексуальной"
Звезда фильмов для взрослых Лана Роудс призвала запретить интим-видео: "Считаю себя асексуальной"
Звезда фильмов для взрослых Лана Роудс призвала запретить интим-видео: "Считаю себя асексуальной"
Звезда фильмов для взрослых Лана Роудс призвала запретить интим-видео: "Считаю себя асексуальной"
Звезда фильмов для взрослых Лана Роудс призвала запретить интим-видео: "Считаю себя асексуальной"
Звезда фильмов для взрослых Лана Роудс призвала запретить интим-видео: "Считаю себя асексуальной"
# Главные новости
По материалам: триникси

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