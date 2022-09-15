Звезда YouTube-сериала «Непосредственно Каха» Тамара Турава впервые стала мамой

В конце лета Тамара Турава рассекретила приятные перемены в жизни. Оказалось, что звезда Comedy Woman и проекта «Непосредственно Каха» на приличном сроке беременности. Сегодня 32-летняя артистка встретилась с долгожданным малышом.

После ухода из Comedy Woman Тамара попробовала силы в интернет-проектах, а недавно решила сконцентрироваться на личной жизни. Брюнетка перебралась в Дубай, где встретила нового возлюбленного. Она не раскрывает подробностей о личности мужчины, назвав лишь его имя — Лукас. Избранник очевидно и стал отцом первенца артистки.

О родах Тамара рассказала в личном блоге. Звезда комедийных шоу поделилась моментами важного дня с подписчиками, отметив, что все случилось еще в начале надели.

«Это понедельник, 6 утра. Я поняла, что начинается, и мы поехали в роддом. Я была в шоке, конечно, что все так неожиданно. Поднялась в палату… Все так быстро… Начались схватки… Вообще не верила, что у меня вот-вот появится ребенок на руках. Ощущения непонятные…» — говорила Турава.

Однако поклонники не сразу поняли, что радостное событие уже произошло. «Куда делась эта веселая музыка? Родила, наверное. Всего самого наилучшего!» — писали пользователи. «Дорогие, все случилось», — подтвердила новоиспеченная мама.

Тамара пока не называет пол и имя младенца, также продолжает держать в тайне личность избранника. «Мои любимые, как вы считаете, счастье любит тишину? Если да, то я вам больше ничего не покажу. Поэтому предлагаю считать, что счастье любит нас всех, а мы любим счастье!» — написала она под романтическим роликом с мужчиной.