12 плохих фильмов с 0% положительных отзывов от критиков, но в которых снялись звёздные актёры и актрисы

Перед вами целая дюжина фильмов с уникальным достижением — они получили 0% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Вы наверняка слышали название этого авторитетного сайта-аггрегатора, где критики своими рецензиями присуждают фильмам определённую степень «свежести», которая выражена в процентах положительных отзывов.

Так вот у всех фильмах, которые мы покажем ниже, ноль процентов «свежести». То есть у них не было ни единого неотрицательного критического отзыва. Таких в истории сайта, который работает с 1998 года, около 20, но мы покажем вам только те, что были сняты в этом веке. Ну а главное — в этих сверхпровальных проектах как-то умудрились засветиться звёзды кино.

Кстати, не у всех этих фильмов такие уж ужасные оценки от зрителей, у некоторых даже вполне удовлетворительные, но вот критики, будто сговорившись, разнесли их в щепки, не обращая никакого внимания на звёзд в кадре.

Баллистика: Экс против Сивер (2002)

Warner Bros.

Главные звезды: Антонио Бандерас, Люси Лью.

Пиноккио (2002)

Melampo Cinematografica

Главная звезда: Роберто Бениньи.

Мальчик в коробке (2009)

IFC Films

Главные звёзды: Джон Хэмм, Джош Лукас, Джеймс Ван Дер Бик, Джессика Честейн, Морена Баккарин.

Заклинательница акул (2011)

Wrekin Hill Entertainment

Главная звезда: Холли Берри.

Самый известный провальный фильм с участием Берри «Женщина кошка», к слову, имеет аж 8% «свежести».

Тысяча слов (2012)

Paramount Pictures

Главные звезды: Эдди Мёрфи, Керри Вашингтон.

Оставленные (2014)

Freestyle Releasing

Главная звезда: Николас Кейдж.

Это один из тех фильмов, в которых Кейдж снялся, чуть ли не читая сценарий, чтобы разобраться со своими финансовыми проблемами. Об этом он сам рассказывал в недавнем интервью журналу GQ.

Комната разочарований (2015)

EuropaCorp

Главная звезда: Кейт Бекинсейл.

Нелепая шестёрка (2015)

Netflix

Главные звёзды: Адам Сэндлер, Терри Крюс, Хорхе Гарсия, Тейлор Лотнер, Роб Шнайдер, Люк Уилсон, Дэнни Трехо, Харви Кейтель, Стив Бушеми, Джон Туртурро.

Настоящее преступление (2016)

Главные звёзды: Джим Керри, Шарлотта Генсбур.

Ценный груз (2016)

Lionsgate Premiere

Главная звезда: Брюс Уиллис.

Как и в случае с Кейджем, Брюс Уиллис снялся в этом фильме, который даже не выходил в кинотеатрах, не от хорошей жизни. О подробностях мы писали тут.

Кодекс Готти (2017)

Vertical Entertainment

Главная звезда: Джон Траволта.

Лондонские поля (2018)

Lionsgate

Главные звёзды: Эмбер Хёрд, Билли Боб Торнтон, Джейми Александр, Кара Делевинь, Джейсон Айзекс, Джим Стёрджесс. Также здесь есть небольшое камео Джонни Деппа.

Бонус: Полицейская академия 4: Граждане в дозоре (1987)

Warner Bros.

Единственный фильм, который мы взяли из 20 века, ведь вы наверняка слышали и даже смотрели какие-то части «Полицейской академии». Эту франшизу особенно любят в восточной Европе. Что касается звёзд, то тут внезапно засветилась молодая Шэрон Стоун.