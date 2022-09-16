15 провальных случаев, когда долгожданная онлайн-покупка стала причиной полного разочарования

Онлайн-шопинг — это так же удобно и быстро, как и ненадёжно. Заказывая что-то на сайтах, вы словно играете в русскую рулетку. Повезёт вам в этот раз или нет — знает только производитель и упаковщик этого товара. Но герои нашей новой подборки не побоялись пойти на такой риск и уверенно кликнули мышью на слово «купить», полагаясь на описание продукта. Однако смелость эта оказалась напрасна. Ведь в результате они стали обладателями забавных и нелепых товаров, заказанных через интернет.

На сайте палатка выглядела больше

Друг заказал себе шляпу и вот что в результате получил

Выглядит так, словно это надо самому связать

Я знала, что рискую, делая этот заказ. Но до сих пор не могу перестать смеяться, когда вижу, какое одеяло мне пришло в итоге.

Хотя бы надпись одинаковая

Фантастика — это правда внутри лжи.

Я планировала заказать бассейн для себя, а не для лапы моей собаки…

Милая куколка

Муж меня спрашивал, надёжный ли сайт, с которого я заказала эту куколку для дочки. На что я ему ответила: «Конечно, это придёт с самой Финляндии». И вот что нам пришло спустя 1,5 месяца…

Ожидание и реальность перенесли встречу на другой раз

Должны были быть чашечки для закусок, а пришёл вантуз с бумажными шляпками

Всегда внимательно проверяйте размер товара, когда его заказываете онлайн

Когда захотел сделать подарок котику, но даже тут что-то пошло не так

Пышная юбка

Заказал vs пришло

Я чувствую себя лошадью справа. Спасибо, Amazon!

Мне кажется или на картинке обещали большее?

Но не всегда реальность так сурова к человеку. Например, здесь можно посмотреть на случаи, когда она всё-таки решила доказать ожиданиям, что тоже умеет радовать людей.