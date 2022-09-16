16 забавных комиксов о паранормальной жизни привидений и ситуациях, с которыми им приходится сталкиваться
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16 забавных комиксов о паранормальной жизни привидений и ситуациях, с которыми им приходится сталкиваться

16 забавных комиксов о паранормальной жизни привидений и ситуациях, с которыми им приходится сталкиваться

Павел Пако — довольно известный художник из Архангельска, который прославился тем, что любит дарить людям хорошее настроение и положительные эмоции. Его паблик во «ВКонтакте» «Мозги трески» представляет собой целый склад интереснейших юмористических комиксов на различные тематики. На данный момент он собрал более сорока семи тысяч подписчиков. Это ли не показатель успеха? Уверены, что в дальнейшем поклонники будут только преумножаться, ведь у художника явный талант.

Не так давно Павел представил новый проект под названием «Почти 100 привидений». Это серия комиксов, которая рассказывает о старинном заброшенном доме, в котором обитает около сотни призраков — каждый со своим характером и историей. Вот некоторые примеры работ оттуда.

Выкрутился

Проект стартовал 22 марта 2022 года, новые выпуски выходят дважды в неделю — по вторникам и пятницам. За выходом новых комиксов можно следить во «ВКонтакте», а также в соцсетях Webtoon и Tapas.

Напугали друг друга

Любимое занятие

Сопереживающий друг

Когда грусти накопилось слишком много

У всех разные вкусы

О суперспособностях, которыми владеют привидения

Через небольшие стрип-комиксы автор знакомит нас с особенностями загробного мира и героями, которые его населяют. Главным героем этой серии комиксов является новенький призрак. Он знакомится с обитателями дома и слушает их наставления о том, чего ему стоит делать в нынешнем положении.

Девушки прекрасны в любом возрасте

Когда забыл о важном

Тайна под семью замками

Говорят, что кошки могут видеть привидений. Возможно, их встречи проходят следующим образом

Серия комиксов «Почти 100 привидений» — это сочетание минималистичного стиля, ярких цветов и отличного юмора. Что касается сюжета, то им связаны в основном только вступительные комиксы, которые знакомят нас с жизнью старого дома. В дальнейшем выпуски особо не перекликаются друг с другом и раскрывают отдельные сцены из жизни других призраков.

Тут даже убедительные аргументы не помогут

Когда ты не просто привидение, а зефирка

Не нужно спешить радоваться раньше времени

Хорошо, когда всё остаётся стабильным

Взгляд под разным углом

Здесь вы можете посмотреть крутые юмористические комиксы московского художника, который подходит к обыгрыванию обыденных жизненных ситуаций с нетипичной стороны.

# Интересное
По материалам: twizz

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