17 фотографий наглых котов, чьё первое имя — пакость. И абсолютно никакого раскаяния!

Коты — удивительно милые животные. Стоит взглянуть в их глаза — и сердце тает. А как они мурлыкают! Но не ведитесь! Коты и кошки бывают теми ещё прохвостами, которым никакой закон не писан. Они будут лежать там, где им захочется (плевать, что там стоял ваш любимый комнатный цветок), и есть что хотят, (плевать, что это был ваш ужин). Мы собрали для вас несколько забавных примеров.

Кусь!

Кстати, позади стоит лоток

Преступление и преступник

Протестует против новой еды, но продолжает есть

Кто испортил ужин?

Маленькая бестия садится на роутер и отключает его, когда я играю с друзьями

Ну как можно злиться, глядя в эти глазки!

Главное украшение

Что-то не так?

Разорвал одеяло и залез внутрь

Я не трогал твои растения, клянусь!

Кот надкусил каждый пончик

Преступник и свидетели

Не то, что хочешь видеть, просыпаясь субботним утром

А вот котам совершенно всё равно, где спать и в какой позе. Об этом у нас есть подборка.

Когда очень хочешь пиццу

Через 30 секунд после того, как она попросилась на улицу

Он просто продолжил спать

Новый член семьи наконец-то чувствует себя как дома

А здесь вы можете найти подборку фотографий, которые доказывают, что котам ещё и на личное пространство абсолютно плевать.