17 фотографий наглых котов, чьё первое имя — пакость. И абсолютно никакого раскаяния!
Сегодня, 10:55
Коты — удивительно милые животные. Стоит взглянуть в их глаза — и сердце тает. А как они мурлыкают! Но не ведитесь! Коты и кошки бывают теми ещё прохвостами, которым никакой закон не писан. Они будут лежать там, где им захочется (плевать, что там стоял ваш любимый комнатный цветок), и есть что хотят, (плевать, что это был ваш ужин). Мы собрали для вас несколько забавных примеров.
Кусь!
Кстати, позади стоит лоток
Преступление и преступник
Протестует против новой еды, но продолжает есть
Кто испортил ужин?
Маленькая бестия садится на роутер и отключает его, когда я играю с друзьями
Ну как можно злиться, глядя в эти глазки!
Главное украшение
Что-то не так?
Разорвал одеяло и залез внутрь
Я не трогал твои растения, клянусь!
Кот надкусил каждый пончик
Преступник и свидетели
Не то, что хочешь видеть, просыпаясь субботним утром
А вот котам совершенно всё равно, где спать и в какой позе. Об этом у нас есть подборка.
Когда очень хочешь пиццу
Через 30 секунд после того, как она попросилась на улицу
Он просто продолжил спать
Новый член семьи наконец-то чувствует себя как дома
А здесь вы можете найти подборку фотографий, которые доказывают, что котам ещё и на личное пространство абсолютно плевать.
По материалам: twizz