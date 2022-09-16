4 дела, которые обязательно нужно сделать до начала зимы
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

4 дела, которые обязательно нужно сделать до начала зимы

4 дела, которые обязательно нужно сделать до начала зимы

Осень — это сложное, но крайне важное время. Эксперты называют его «временем перехода», когда жизнь человека меняется Вселенной, либо создаются благоприятные условия для контролируемых самостоятельных изменений. В связи с этим выделяется несколько важных дел.


Осенью очень полезно выходить на прогулку, несмотря на понижение температуры. Это поможет укрепить ментальное здоровье и сохранить продуктивность в интеллектуальной работе. Также это даст вам возможность с большей вероятностью сделать то, о чем пойдет речь далее.

Избавление от долгов

Необходимо закрыть все финансовые обязательства перед людьми или банком. Речь не только о финансовых долгах, хотя и они очень важны. Тут важно помнить про данные ранее обещания. Например, если вы обещали что-то близкому человеку или другу, то осенью это нужно выполнить как ни крути. В том случае, если обещания окажутся несдержанными, вам придется столкнуться с неприятностями зимой и в следующем году.

Осень — время кармических изменений. Если у вас имеются незакрытые долги, от них нужно избавляться как можно скорее. Это гарантирует вам удачу, спокойствие.

Планирование дел на будущее


Осенью мы испытываем проблемы с мотивацией, но если вы хотите, чтобы мотивация не покидала вас зимой, нужно обязательно спланировать дела хотя бы на декабрь. Не обязательно досконально расписывать каждый свой день. Нужно хотя бы набросать пару-тройку крупных целей и начать готовиться к их реализации. Если этого не сделать, то зима может стать временем хаоса и неурядиц, проблем с настроением.

Поменять лампочки на более мощные

Тут дело не в карме или энергетике, а в физиологических особенностях организма человека. Дело в том, что осенью день стремительно идет на убыль, поэтому уже в сентябре нужно купить лампочки помощнее, чтобы в доме было светлее. Это очень важно в первую очередь для того, чтобы оставаться продуктивными. Если вы работаете дома, то это важно для вас вдвойне, ведь при плохом освещении человек становится крайне сонливым осенью из-за укорачивания дня.

Объясняется это мелатонином, который активно начинает вырабатываться в организме при слабом освещении. Когда это происходит, наше тело получает сигнал о том, что пришло время спать. Само собой, это очень негативно сказывается на продуктивности в течении дня.

Выбросить лишнее, купить новое, а сломанное отремонтировать

Осень — идеальное время для обдуманных и дорогостоящих, но крайне необходимых покупок. Можно без зазрения совести покупать то, что будет существенно сказывать на общем бюджете, но делать это лучше мудро. Осенью велика вероятность наткнуться на скидки. Не бойтесь советоваться с близкими.


Также это идеальное время для ремонта сломанных вещей. Например, можно отдать деньги на починку автомобиля, либо привести в порядок жилище. Все, что починить невозможно, лучше выбросить, поскольку это будет ухудшать окружающую энергетику в доме или квартире, нарушая потоки Ци. Старые вещи нести с собой в зимний период ни в коем случае нельзя, если вы хотите достичь новых высот в работе, любви, делах.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Сашу Черно сделали на вечер ведущей Дом-2
Сашу Черно сделали на вечер ведущей Дом-2
4 дела, которые обязательно нужно сделать до начала зимы
4 дела, которые обязательно нужно сделать до начала зимы
Sifu «очень скоро» могут представить для консолей Xbox
Sifu «очень скоро» могут представить для консолей Xbox
Добыча на гигантском месторождении в США оказалась под угрозой из-за индейцев
Добыча на гигантском месторождении в США оказалась под угрозой из-за
В Белом доме "пригорело" от отношений Китая и России
В Белом доме "пригорело" от отношений Китая и России
Лучше Романец? Евгения Феофилактова прониклась симпатией к новой девушке Антона Гусева
Лучше Романец? Евгения Феофилактова прониклась симпатией к новой
Почему Гейн и Александрова решили уйти с проекта
Почему Гейн и Александрова решили уйти с проекта
Кадыров предложил США наложить санкции на его 14 детей
Кадыров предложил США наложить санкции на его 14 детей
В России заявили о невозможности произвести взносы в ВПП ООН из-за санкций
В России заявили о невозможности произвести взносы в ВПП ООН из-за
Как превратить ваш дом в место силы по Знаку Зодиака
Как превратить ваш дом в место силы по Знаку Зодиака
Лучшие шутки и мемы из Сети - 15.09.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 15.09.2022 (15 фото)
Объявлено, что Palworld получит версии для Xbox One и Xbox Series X | S
Объявлено, что Palworld получит версии для Xbox One и Xbox Series X |

Топ на сегодня

Два хита Hazelight Studios выйдут на приставках Xbox в едином бандле
Два хита Hazelight Studios выйдут на приставках Xbox в едином бандле
Не стоит беспокоить слона
Не стоит беспокоить слона
Съемочная группа российского телеканала пострадала при взрыве в Запорожье
Съемочная группа российского телеканала пострадала при взрыве в
16-летний сын Кадырова стал чиновником
16-летний сын Кадырова стал чиновником
В России сравнили ШОС и НАТО
В России сравнили ШОС и НАТО

Еще по теме

Осеннее равноденствие в сентябре: что важно доделать и завершить к этому дню в 2021 году
Последнее лунное затмение 2020 года: что нужно успеть сделать до 30 ноября
Двенадцатилетние отрезки жизни: что это и как они помогут вам достичь счастья
Гороскоп на осень 2022 года для каждого Знака Зодиака