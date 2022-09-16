4 дела, которые обязательно нужно сделать до начала зимы

Вадим Карасев

Осень — это сложное, но крайне важное время. Эксперты называют его «временем перехода», когда жизнь человека меняется Вселенной, либо создаются благоприятные условия для контролируемых самостоятельных изменений. В связи с этим выделяется несколько важных дел.

Осенью очень полезно выходить на прогулку, несмотря на понижение температуры. Это поможет укрепить ментальное здоровье и сохранить продуктивность в интеллектуальной работе. Также это даст вам возможность с большей вероятностью сделать то, о чем пойдет речь далее.

Избавление от долгов

Необходимо закрыть все финансовые обязательства перед людьми или банком. Речь не только о финансовых долгах, хотя и они очень важны. Тут важно помнить про данные ранее обещания. Например, если вы обещали что-то близкому человеку или другу, то осенью это нужно выполнить как ни крути. В том случае, если обещания окажутся несдержанными, вам придется столкнуться с неприятностями зимой и в следующем году.

Осень — время кармических изменений. Если у вас имеются незакрытые долги, от них нужно избавляться как можно скорее. Это гарантирует вам удачу, спокойствие.

Планирование дел на будущее

Осенью мы испытываем проблемы с мотивацией, но если вы хотите, чтобы мотивация не покидала вас зимой, нужно обязательно спланировать дела хотя бы на декабрь. Не обязательно досконально расписывать каждый свой день. Нужно хотя бы набросать пару-тройку крупных целей и начать готовиться к их реализации. Если этого не сделать, то зима может стать временем хаоса и неурядиц, проблем с настроением.

Поменять лампочки на более мощные

Тут дело не в карме или энергетике, а в физиологических особенностях организма человека. Дело в том, что осенью день стремительно идет на убыль, поэтому уже в сентябре нужно купить лампочки помощнее, чтобы в доме было светлее. Это очень важно в первую очередь для того, чтобы оставаться продуктивными. Если вы работаете дома, то это важно для вас вдвойне, ведь при плохом освещении человек становится крайне сонливым осенью из-за укорачивания дня.

Объясняется это мелатонином, который активно начинает вырабатываться в организме при слабом освещении. Когда это происходит, наше тело получает сигнал о том, что пришло время спать. Само собой, это очень негативно сказывается на продуктивности в течении дня.

Выбросить лишнее, купить новое, а сломанное отремонтировать

Осень — идеальное время для обдуманных и дорогостоящих, но крайне необходимых покупок. Можно без зазрения совести покупать то, что будет существенно сказывать на общем бюджете, но делать это лучше мудро. Осенью велика вероятность наткнуться на скидки. Не бойтесь советоваться с близкими.

Также это идеальное время для ремонта сломанных вещей. Например, можно отдать деньги на починку автомобиля, либо привести в порядок жилище. Все, что починить невозможно, лучше выбросить, поскольку это будет ухудшать окружающую энергетику в доме или квартире, нарушая потоки Ци. Старые вещи нести с собой в зимний период ни в коем случае нельзя, если вы хотите достичь новых высот в работе, любви, делах.