6 интересных фактов про людей, рожденных в год Тигра

Вадим Карасев

Люди, рожденные в год Тигра, являются сильными личностями. Они довольно таинственны и во многом непонятны для окружающих. Настало время это исправить. В этой статье собраны главные интересные и необычные факты про тех, кто был рожден в год этого животного.

Вот годы, которые проходили под покровительством Тигра: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010. Каждый, кто появился на свет в это время, может иметь определенные необычные и часто скрываемые особенности характера, описанные далее. Если вам интересны плюсы и минусы характера этих людей, то о них мы рассказывали ранее в другой нашей статье.

Тигры часто становятся заложниками любви

Дело в том, что эти люди очень сильно влюбляются и привязываются к объекту своего обожания. Тигры тяжело открываются людям, но также им крайне нелегко расставаться. Они почти всегда осознают необходимость расставания, но очень боятся этого. Их совсем не пугает одиночество. Их пугает неизвестность и тот факт, что серьезное решение может оказаться ошибочным.

Любой провал выводит Тигра из себя

Эти люди не демонстрируют расстройства и переживаний, но даже малейшие провалы в работе или в любви их очень сильно бесят. Это перфекционисты, которым важно, чтобы все шло так, как нужно им или как они спрогнозировали ранее. Любые отклонения в планах могут заставить их переживать.

Больше всего Тигров ранит предательство

Они могут простить человеку всё — грубость, глупость, напыщенность, уныние, заносчивость, ревность, но не могут простить измену или предательство. Они не дают никогда и никому второго шанса. У вас не будет возможности загладить свою вину, если вы предали того, кто был рожден в год Тигра.

Тигры склонны к формированию зависимостей

Вот только они об этом никогда и никому не признаются. Их зависимости не такие низменные, как у большинства людей. Тигры могут легко избавиться от тяги к курению, горячительным напиткам или азартным играм. Их зависимости более глубокие и неоднозначные, не лежащие на поверхности. Например, к таковым можно отнести зависимость от финансового и делового успеха. Тигры очень хотят быть номером один. Им нравится получать комплименты и восторженные слова о том, насколько они большие молодцы.

Тигры видят людей насквозь, но не показывают этого

Они довольно часто делают вид, что ничего не понимают, хотя на самом-то деле понимают абсолютно все. Они прекрасно видят все человеческие пороки и желания, но порой специально не указывают на них. Они собирают важную информацию для того, чтобы использовать ее далее в своих целях. Если вы общаетесь с Тигром, нет смысла скрывать что-то. Если Тигр покажется вам глупым, то знайте, что это он хочет, чтобы вы так думали.

Они умеют считывать настроение других людей. Это очень полезно при ведении переговоров и в моменты знакомства. Тигры прекрасно видят чужое раздражение, уныние, злобу, доброту, любовь, спокойствие и остальные чувства и эмоции. Это дает им возможность предсказывать. в какое русло пойдет разговор.

Тигры умеют видеть мир в деталях

Человек этого Восточного Знака подмечает даже малейшие нюансы во всем. Внимательности Тигров может позавидовать кто угодно. Из-за это качества эти люди остаются на плаву дольше других, ведь в благоприятных событиях различают скрытые опасности, а в неблагоприятных скрытые возможности.