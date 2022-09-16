Александр Мохов: «Мою жену внесли в черный список на Украине за молчание»

Артист, на счету которого три брака, женат на украинской актриса Ирине Огородник. Ирина, по признанию Александра Мохова, не хочет возвращаться на родину, где ее признали чуть ли не врагом.

Супруга Мохова предпочитает не высказываться по поводу происходящего на Украине. Из-за этого Ирина попала под немилость властей родной страны.

«Мою жену внесли в черные списки Украины. Знаете, за что? За молчание. От нее ждали, чтобы она присоединилась к антироссийской позиции. Она сказала, что даже если я что-то заявлю, то да, буду хорошая у вас, но тогда проблемы будут здесь, где я живу, а у меня сын, кто им будет заниматься? Один папа?! У них на Украине, оказывается, есть такая тема: внести в черные списки за молчание», — поделился 59-летний Александр Анатольевич с представителями прессы.

Родные Ирины пока остаются за границей. Мохов хочет перевести их в РФ при любой возможности. «Мы с женой за нашу страну. Они — за свою. Но мы умные люди, есть взаимопонимание. Думаю, раскола из-за этого нет. Это наша семья. Все остальное не первостепенно. Для меня Украина как вторая родина. И я с болью отношусь к тому, что там происходит. При этом я большой патриот своей страны. Я безумно люблю Россию. И моей жене, которая тоже стала россиянкой, очень нравится Россия. Но там — папа, мама, сестры. А как от этого отречься? Я не влезаю в политику государства», — отметил артист.

Напомним, в одно время ходили слухи, что Ирина Огородник увела актера из семьи, но это не так. К моменту романа с Ириной Александр Мохов развелся со второй супругой, Дарьей Калмыковой.

«Я уже был в разводе. И не скажу, что от Даши ушел к другой женщине. Скорее — в одиночество тотальное, в однокомнатную квартиру. После второго брака я сказал себе: «Все, стоп. Не хочу больше жениться». И когда я вдруг встретил Иру, понимал, что молодая, красивая, хорошая, умная, меня тянет к ней. А влюбился, когда уже стали жить вместе. Иру мне просто Бог послал», — разоткровенничался Александр Анатольевич в интервью «КП».