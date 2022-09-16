Алексей Серебряков использует Россию в качестве прилавка
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Алексей Серебряков использует Россию в качестве прилавка

Алексей Серебряков использует Россию в качестве прилавка
Журналист жестко прошелся по актеру Алексею Серебрякову. Михаил Шахназаров в эфире программы «Полный абзац» заявил, что для актера Алексея Серебрякова Россия всего лишь прилавок.
«А не западло было в такой отсталой и хамской стране зарабатывать деньги, для того, чтобы оплачивать обучение детям в Канаде. Я отвечу за Алексея — не западло. Для Алексея Серебрякова Россия — это не родина. Это не более, чем прилавок. Ну прилавок, за который можно встать и торговать собой. Торговать и родиной. И тут вернулся. А почему свои профессиональные способности не применил там», сказал Михаил Шахназаров. Шахназаров напомнил, что все, кто уезжал счастья за бугром не обрели. «Коренева, Соловей уехала. Чем занимается — театральными курсами. Крамаров — две эпизодические роли. Видов бизнесом занимался. Актером там не стал», — заявил Шахназаров. Напомним, что Алексей Серебряков живет в Канаде. Правда, недавно прошли слухи, что он переехал обратно в Россию.
# Шоу-бизнес Серебряков Алексей
По материалам: z-aya

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