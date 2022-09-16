Алена Шишкова решила удалить грудь

Модель Алена Шишкова призналась, что хочет изменить себя. Звезда глянцев еще десять лет назад решилась на преображение. Тогда в моде была большая грудь, а худая от природы модель не могла похвастаться соблазнительными формами. Она решилась на операцию по увеличению груди. Сейчас ей кажется, что она тогда совершила ошибку. Экс-невеста Тимати рассказала, что в ближайшем будущем избавится от имплантов. Она хочет вернуться к естественности. Другим девушкам она тоже советует хорошо подумать перед тем, как идти на прием к хирургу. Мало кто из пациентов известных клиник становится счастливее с новой грудью. «Пойми, как это и даст ли это что-то тебе, сделает ли увереннее. Я, наоборот, хочу вернуть «первозданный» вид, «ликвидировать» импланты. Не завтра, но уже думаю над этим», — честно призналась Шишкова.Между прочим, в российском шоу-бизнесе наблюдается тенденция к отказу от силикона в груди. Первой импланты убрала Лера Кудрявцева. Она, правда, легла под нож хирурга по медицинским показаниям, но ни капли не пожалела, что вернула себе «свою» грудь. Следом от большого бюста избавилась Яна Рудковская, а также её примеру последовала и Ирина Дубцова. Напомним, что сейчас Тимати находится в отношениях с моделью Валентиной Ивановой, которую в шутку называют «китайской копией» Ирины Шейк. Она уже знакома с матерью рэпера и этим летом проводила время с его дочкой Алисой. Говорят, что ближе к Новому году артист сделает Ивановой предложение. Отметим, что Шишкова в своё время так и не дождалась помолвки с рэпером.