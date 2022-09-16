Алена Шишкова решила удалить грудь
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алена Шишкова решила удалить грудь

Алена Шишкова решила удалить грудь
Модель Алена Шишкова призналась, что хочет изменить себя. Звезда глянцев еще десять лет назад решилась на преображение. Тогда в моде была большая грудь, а худая от природы модель не могла похвастаться соблазнительными формами. Она решилась на операцию по увеличению груди. Сейчас ей кажется, что она тогда совершила ошибку. Экс-невеста Тимати рассказала, что в ближайшем будущем избавится от имплантов. Она хочет вернуться к естественности. Другим девушкам она тоже советует хорошо подумать перед тем, как идти на прием к хирургу. Мало кто из пациентов известных клиник становится счастливее с новой грудью. «Пойми, как это и даст ли это что-то тебе, сделает ли увереннее. Я, наоборот, хочу вернуть «первозданный» вид, «ликвидировать» импланты. Не завтра, но уже думаю над этим», — честно призналась Шишкова.
Между прочим, в российском шоу-бизнесе наблюдается тенденция к отказу от силикона в груди. Первой импланты убрала Лера Кудрявцева. Она, правда, легла под нож хирурга по медицинским показаниям, но ни капли не пожалела, что вернула себе «свою» грудь. Следом от большого бюста избавилась Яна Рудковская, а также её примеру последовала и Ирина Дубцова. Напомним, что сейчас Тимати находится в отношениях с моделью Валентиной Ивановой, которую в шутку называют «китайской копией» Ирины Шейк. Она уже знакома с матерью рэпера и этим летом проводила время с его дочкой Алисой. Говорят, что ближе к Новому году артист сделает Ивановой предложение. Отметим, что Шишкова в своё время так и не дождалась помолвки с рэпером. 
# Шоу-бизнес Шишкова Алена
По материалам: z-aya

Последние новости

Максим Галкин влез, куда не следовало
Максим Галкин влез, куда не следовало
Елизавета Пескова собралась под венец
Елизавета Пескова собралась под венец
Алена Шишкова решила удалить грудь
Алена Шишкова решила удалить грудь
Оксана Самойлова обзавелась недвижимостью за рубежом
Оксана Самойлова обзавелась недвижимостью за рубежом
Ксения Собчак сосала, так будет сосать дальше, заявила Скабеева
Ксения Собчак сосала, так будет сосать дальше, заявила Скабеева
Кто заменил Владимира Сунгоркина на посту главного редактора «Комсомольской правды»
Кто заменил Владимира Сунгоркина на посту главного редактора
Канье Уэст открыл частную школу стоимостью 15 тысяч долларов в год
Канье Уэст открыл частную школу стоимостью 15 тысяч долларов в год
Забавная классификацию коробок (8 фото)
Забавная классификацию коробок (8 фото)
Военный эксперт проанализировал перспективы поставок американских истребителей на Украину
Военный эксперт проанализировал перспективы поставок американских
Сообщение о запрете вакцины Moderna в Швеции оказалось недостоверным
Сообщение о запрете вакцины Moderna в Швеции оказалось недостоверным
Wo Long: Fallen Dynasty можно опробовать на Xbox — доступно демо будет 10 дней
Wo Long: Fallen Dynasty можно опробовать на Xbox — доступно демо
Психолог рассказала, как проводить заговоры на деньги, привлечь и удержать необходимую сумму
Психолог рассказала, как проводить заговоры на деньги, привлечь и

Топ на сегодня

Звезда фильмов для взрослых Лана Роудс призвала запретить интим-видео: "Считаю себя асексуальной" (17 фото)
Звезда фильмов для взрослых Лана Роудс призвала запретить
В Белом доме "пригорело" от отношений Китая и России
В Белом доме "пригорело" от отношений Китая и России
Сашу Черно сделали на вечер ведущей Дом-2
Сашу Черно сделали на вечер ведущей Дом-2
Рэпер Оксимирон объявил о создании аккаунта на OnlyFans
Рэпер Оксимирон объявил о создании аккаунта на OnlyFans
Скоро во всех соцсетях
Скоро во всех соцсетях

Еще по теме

Алена Шишкова шокировала видом после родов
Алена Шишкова похвасталась, что купила шикарную квартиру
Горячие фото: бывшая жена Тимати снялась обнаженной
Тимати воссоединился с бывшей женой