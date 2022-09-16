Алена Шишкова шокировала видом после родов

Модель Алена Шишкова показала как выглядела после родов. Бывшая избранница рэпера Тимати, модель Алена Шишкова, родившая ему единственную дочку Алису, всегда считалась эталоном красоты. Белокурая, стройная, с тонкими чертами лица, аккуратным носиком и большими глазами. Но как выяснилось, такой Алена Шишкова была не всегда. Красавица-модель решилась поделиться с поклонниками снимком, на котором выглядит, мягко говоря, странно. Узнать в даме с распухшим лицом, маленькими глазками и огромным носом нынешнюю Алену Шишкову можно с трудом. Оказывается, так модель выглядела несколько лет назад, сразу после появления на свет дочери Алисы.«Не помню, была ли у меня послеродовая депрессия, но слезы и отек точно были», — написала 29-летняя Алена Шишкова под фото. Напомним, роман Алены Шишковой и рэпера Тимати случился в 2012 году. В итоге на свет появилась дочь пары Алиса. Девочке не было и года, когда ее родители расстались. Между тем, Алене Шишковой и Тимати удалось сохранить добрые отношения ради дочери.