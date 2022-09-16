Алеся Кафельникова опубликовала редкие фотографии с дочерью: "Мой мир"
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Алеся Кафельникова опубликовала редкие фотографии с дочерью: "Мой мир"

Алеся Кафельникова опубликовала редкие фотографии с дочерью: "Мой мир"

Модель Алеся Кафельникова опубликовала в инстаграме* фотографии, на которых она позирует вместе со своей дочерью Киарой.

Мой мир, — написала модель под постом.


Алеся Кафельникова с дочерью

Кафельникова очень редко делится с подписчиками кадрами со своей дочерью — иногда модель делает публикации в сторис, а вот в ленте такие фото стали появляться совсем недавно. В сентябре прошлого года Алеся также рассказала, что будет публиковать фотографии с Киарой, только когда дочь подрастет.


Алеся Кафельникова и ее супруг Георгий Петришин стали родителями прошлым летом. Сидеть долго в декрете модель не стала: бросив все силы на восстановление фигуры после родов, Кафельникова уже через несколько месяцев вернулась к работе. Ее дочь живет вместе с бабушкой на Бали.

Ранее в интервью Кафельникова признавалась, что часто испытывает вину, если не находится рядом с дочерью. При этом отказаться от работы и полноценно уйти в декрет модель тоже не может, поскольку без работы начинает "разрушаться как личность".


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес Звездные дети
По материалам: spletnik.ru

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