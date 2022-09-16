Алеся Кафельникова устроила фотосессию годовалой дочке

Модель Алеся Кафельникова показала подросшую дочку Киару, которая уже снимается вместе с мамой. Когда-то у Алеси Кафельниковой была репутация бунтарки. Роман с рэпером Фараоном, проблемы с запрещенными веществами и бесконечные тусовки — именно такой модель знали раньше. И все это чуть не стоило ей карьеры. Однако и вечеринки, и рэперы остались в прошлом. Кафельникова вышла замуж, родила ребенка и вернулась к работе. Малышка с необычным именем Киара появилась на свет летом прошлого года, а уже в феврале 2022-го модель вышла на подиум во время Недели моды. Красотка приняла участие в показах David Koma и Diesel — где продемонстрировала отличную форму.Хотя сама Алеся жаловалась, что в первое время ей было очень трудно. Из-за того, что она кормила грудью, многие бренды отказывали ей в сотрудничестве.«Грудь была просто огромной. Ходила на примерки, а вещи в груди не сходились. На первом фитинге мне сказали, что это not gonna work. Попросили возвращаться, когда перестану кормить грудью. Я сходила на вторую примерку, к другому бренду белья, для которого уже работала. Но и там история повторилась. Мне четко дали понять, что надо вернуться через время», — поделилась модель. Сейчас Кафельникова, по ее признанию, вернула «козырные» 49 килограмм. Впрочем, в своем микроблоге звезда делится не только подробностями своего похудения, но и новостями из жизни годовалой Киары.Еще весной Алеся постила фото дочери и задавалась вопросом «На кого похожа?» девочка. Напомним, что отец Киары — бизнесмен Георгий Петришин. Светлые волосы, очаровательные голубые глаза и губки бантиком — девочка растет настоящей красавицей. И многие предполагают, что с высокой долей вероятности малышка в будущем пойдет по маминым стопам.На днях звезда выложила новые фото подросшей Киары — на снимках она позирует вместе с мамой. На одном кадре Алеся трогательно обнимает дочь, а на другом — девочка кокетливо выглядывает, стоя за ее спиной. «Красивые», «Какая же она милая и красивая. Вся в маму», «Два прекрасных человека», «Очень похожа на дедушку Женю» — прокомментировали снимки подписчики модели.