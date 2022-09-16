Антонов сравнил Вашингтон с «плохо видящим ковбоем»
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Антонов сравнил Вашингтон с «плохо видящим ковбоем»

Антонов сравнил Вашингтон с «плохо видящим ковбоем»Посол России Антонов: санкции бьют по интересам СШАСюжетСанкции против России:

Посол России в США Анатолий Антонов сравнил американскую администрацию с плохо видящим ковбоем. Его слова приводит ТАСС.

Таким образом он прокомментировал санкции США против России. По мнению дипломата, Вашингтон «скачет по кругу, как ковбой с не очень хорошим зрением, и стреляет, не разбирая целей». Антонов добавил, что односторонние рестрикции Белого дома бьют по интересам самих Соединенных Штатов и перспективам восстановления глобальной экономики.

Ранее Антонов упрекнул США за зацикленность на антироссийских санкциях. «Зацикленность на рестрикциях не позволяет Вашингтону осознать, что выбранная стратегия потерпела неудачу. Очевидно, что попытки "удушить, разорвать в клочья" наше хозяйство провалились», — подчеркнул российский посол.

До этого сообщалось, что страны Запада перестали предлагать новые санкции против России в ООН из-за опасения низкой поддержки со стороны других государств. Отмечается, что все большее число стран отказываются от публичной критики России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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