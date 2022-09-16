Авторы Slime Rancher подтвердили, что игра скоро покинет Game Pass

Вадим Карасев





В этом месяце к подписке Game Pass на этапе раннего доступа должна присоединиться игра Slime Rancher 2. Вскоре после этого первая часть будет удалена из подписки, что официально подтвердили разработчики проекта.

Еще несколько недель назад игроки сообщали, что получили уведомления от приложения Game Pass о скором удалении из подписки Slime Rancher. Но игры не оказалось в подборке проектов, которые удалили из сервиса в середине сентября. Как оказалось, она покинет подписку в конце сентября — создатели Slime Rancher подтвердили это. 30 сентября Slime Rancher удалят из Game Pass на Xbox и PC.

Напомним, Slime Rancher 2 присоединится к Game Pass на Xbox Series X | S и PC уже 22 сентября.