Бизнесмен из Индии обогнал Безоса в списке богатейших людей мира
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Бизнесмен из Индии обогнал Безоса в списке богатейших людей мира

Бизнесмен из Индии обогнал Безоса в списке богатейших людей мираБизнесмен Адани обогнал Безоса в списке богатейших людей мира и занял вторую строчку

Индийский мультимиллиардер Гаутам Адани обогнал основателя Amazon Джеффа Безоса в списке богатейших людей мира Bloomberg Billionaires Index и занял в нем второе место. Об этом сообщает Bloomberg.

Адани начал год с 14-й строчки в индексе миллиардеров, но приумножил свое состояние до 146,9 миллиарда долларов и на сегодняшний день уступает только основателю компаний Tesla и SpaceX Илону Маску, чьи активы оцениваются в 260 миллиардов долларов.

По данным Bloomberg, акции флагманской компании индийского бизнесмена Adani Enterprises Ltd. выросли до рекордного уровня на этой неделе, а акции некоторых компаний его группы выросли более чем на 1000 процентов с 2020 года.

В апреле глава Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком на планете, впервые заняв первое место ежегодного рейтинга миллиардеров по версии Forbes. Подсчеты завершили к 11 марта — к этому моменту состояние Маска оценивались в 219 миллиардов долларов. За год он, несмотря на продажу значительной части акций Tesla, стал богаче на 68 миллиардов долларов.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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