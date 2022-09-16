Блинкен назвал Россию главным нарушителем хартии ООН
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Блинкен назвал Россию главным нарушителем хартии ООН

Блинкен назвал Россию главным нарушителем хартии ООНГлава Госдепа Блинкен назвал Россию главным нарушителем хартии ООНСюжетСпециальная военная операция на Украине:

Россия — это главный нарушитель хартии ООН. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД Иордании в Вашингтоне, передает РИА Новости.

Он отметил, что озабоченности поведением российских властей «слышны от стран по всему миру». По его словам, специальная военная операция России на Украине — это агрессия «против принципов международных отношений, направленных на поддержание мира и стабильности, против хартии ООН».

«Думаю, то, что вы слышите от Китая и Индии, — отражение испытываемых по всему миру опасений о том, какое влияние имеет российская агрессия на Украине не только на Украину, но на страны и народы по всему миру», — сказал Блинкен.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц обвинил власти России в желании противопоставлять себя Евросоюзу и НАТО. Тем не менее глава немецкого правительства считает, что ЕС и США важно продолжать вести диалог с Россией.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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