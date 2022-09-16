Брат Игоря Верника угодил в больницу в тяжелом состоянии

Как сообщает пресса, брат актера Игоря Верника, Вадим понадеялся на самолечение. Вадим находится в одной из столичных клиник и, как сообщает источник, передвигается по клинике на каталке. Вадиму Эмильевичу поставили диагноз «ковид». Из-за проблем с сердцем болезнь протекает тяжело. Поначалу 58-летний Верник пытался лечиться самостоятельно — его мучали температура и кашель. Но состояние только ухудшилось. Сейчас медики оценивают состояние телеведущего как среднетяжелое. Сам Вадим Эмильевич пока не прокомментировал госпитализацию, сообщает «Mash».К слову, Вадим Эмильевич редко что-то говорит о личной жизни. Зато несколько лет назад он откровенно рассказал об отношениях со звездным братом. «Однажды только случился конфликт… Я тогда еще работал в газете «Неделя» — было такое приложение к «Известиям» — и брал у Игоря интервью. Мы тогда страшно разругались, потому что ему не понравилось, как я написал. Там и стулья пошли в ход, и даже люстра… Я тогда думал, что никогда в жизни мы вместе ничего делать не будем. Но вот «никогда не говори «никогда», — вспоминал телеведущий, которому удалось впоследствии наладить общение с родственником.