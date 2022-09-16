День 16 сентября в истории

Международный день охраны озонового слоя.

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации в 1994 году.

Ровно 35 лет назад, 16 сентября 1987 года, был подписан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. Протокол вступил в силу 1 января 1989 года. К настоящему времени документ подписали около 200 стран мира.

Крупнейшая озоновая дыра Земли расположена над Антарктидой. Она была обнаружена в 1970-е годы и быстро увеличивалась. В результате научных исследований было обнаружено, что это вызвано рядом широко используемых химических веществ.

Истощение озонового слоя побудило мировое сообщество создать механизм сотрудничества по принятию мер для его защиты. Это было закреплено в Венской конвенции об охране озонового слоя, принятой в марте 1985 года. В сентябре 1987 года был разработан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. В документе строго регламентируется выброс фреона и других хлорфторуглеродов.

Согласно последним исследования, с начала 2000-х годов многие части озонового слоя восстанавливались со скоростью 1-3% в десятилетие. Учёные подсчитали, что при сохранении нынешних тенденций, озоновый слой над Северным полушарием может полностью восстановится к 2030 году, над Южным полушарием — к 2050 году, над полярными регионами — к 2060 году.

День секретаря в России.

Этот неофициальный праздник отмечается с 2005 года в третью пятницу сентября. Его учредила группа секретарей из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Таганрога, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Перми, а также редакция журнала «Секрет@рь.RU».

47 лет назад (1975) совершил первый полёт двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ‑31.

Самолёт был разработан в 1970-х годах в Отдельном конструкторском бюро завода 155 (ныне — АО «РСК «МиГ») под руководством главного конструктора Глеба Лозино-Лозинского. 16 сентября 1975 года в воздух истребитель поднял в воздух шеф-пилот завода им. Микояна Алек­сандр Федотов. Через 6 лет МиГ-31 был принят на вооружение.

91 год назад (1931) в Москве был создан Государственный академический Центральный театр кукол.

Он был организован по инициативе Дома Художественного Воспитания Детей. В труппе театра работало 13 человек, с первого дня создания его возглавлял Сергей Образцов.

Сначала актёры театра давали представления в московских дворах, школах, парках и домах культуры. Настоящей премьерой Театра кукол, 17 апреля 1932 года, стал спектакль «Джим и Доллар» - по пьесе, специально написанной для него А. Глобой.

В 1970 году театр переехал в новое здание на Садовом кольце. На фасаде театрального здания установлены знаменитые кукольные заводные часы, ставшие одной из достопримечательностей Москвы.

Сегодня Государственный академический Центральный театр кукол имени С.В. Образцова — это крупнейший кукольный театральный центр. В театре находится самая полная и единственная в России библиотека, где собрана вся известная литература о куклах и крупнейший в мире Музей театральных кукол.

104 года назад (1918) был учрежден первый орден советской России — «Красное Знамя».

Он был учрежден по инициативе военного наркома Вооруженных Сил РСФСР Льва Троцкого. Орденом награждались граждане РСФСР, «проявившие особую храбрость и мужество при непосредственной боевой деятельности», а также воинские части, военные корабли, соединения и объединения. Первым кавалером ордена стал герой Гражданской войны, командир первых красноармейских отрядов уральских рабочих Василий Блюхер.

В 1924 году награда получила общесоюзный статус, а вплоть до учреждения Ордена Ленина в 1930 году орден был высшей наградой СССР.

114 лет назад (1908) в Детройте (США) Вильямом Дюрантом была основана автомобильная компания General Motors.

В неё вошли «Buick», «Oldsmobile», позднее — «Cadillac» и «Pontiac». К 1920-м годам компания присоединила к себе еще около 20 мелких автомобильных фирм.

На протяжении долгих лет General Motors была крупнейшим производителем автомобилей в мире. В 2009 году компания приступила к процедуре банкротства. Согласно условиям банкротства, правительство США, предоставив General Motors около 30 миллиардов долларов, получила 60 % акций концерна, правительство Канады - 12 % акций за 9,5 миллиардов долларов, Объединенный профсоюз работников автомобильной промышленности США — 17,5 % акций. 10,5 % акций разделили между собой крупнейшие кредиторы концерна.

В настоящее время General Motors принадлежат автомобильные марки: Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, и Holden.