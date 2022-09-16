Дмитрий Шепелев избивал больную жену, заявил ее отец

Ведущий Дмитрий Шепелев - добрый только перед камерой, уверяет Владимир Фриске. Отец Жанны Фриске Владимир в беседе с Аленой Жигаловой рассказал, как телеведущий Дмитрий Шепелев бил больную Жанну Фриске. «Он грубо с ней разговаривал, а на камеру улыбался. Он унижал ее. Наташа, моя дочка, рассказала, что он поднимал на нее руку. Рассказала об этом Ольге Орловой. Она с ним поговорила. Шепелев говорил Жанне: «Кому ты нужна!», заявил Владимир Фриске.По словам Владимира, Шепелев избивал его дочь. «Она не могла сопротивляться. Он пихнул ее. Она упала на кровать. Ольга была с ней постоянно. Все это было. Я не знаю, почему Жанна полюбила Шепелева. Он никогда правду не говорил. Говорит, улыбается, а за пазухой держит нож или топор», — заявил Владимир Фриске. Напомним, что Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году. Она несколько лет боролась с тяжелым заболеванием.