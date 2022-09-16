Добыча на гигантском месторождении в США оказалась под угрозой из-за индейцев
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Добыча на гигантском месторождении в США оказалась под угрозой из-за индейцев

Добыча на гигантском месторождении в США оказалась под угрозой из-за индейцевRio Tintо столкнулась со сложностями с месторождением в США из-за священной земли индейцев

Компания Rio Tintо столкнулась со сложностями с реализацией проекта добычи на одном из крупнейших в мире месторождений меди из-за его расположения на священной земле индейского народа апачей в штате Аризона. Перспективы добычи оказались под угрозой, пишет Bloomberg.

Гигантское месторождение с запасами более 18 миллионов тонн меди расположено глубоко под каньонами в пустыне Сонора. Запасов хватило бы для производства более половины электромобилей, которые планируется изготавливать в США в ближайшие десятилетия. Но Rio Tintо Plc столкнулось с противодействием Лесной службы США, которая приостановила действие соглашения об обмене находящейся поблизости земли компании на территорию, расположенную над залежами меди.

Rio Tintо Plc претендуют на землю, где индейский народ проводит церемонию восхода солнца, во время которого женщины племен участвуют в ритуальных танцах, отмечая свое совершеннолетие. Лидер организации Apache Stronghold, выступающей против проекта добычи меди, Габриэль Коппола заявил, что эта территория имеет священное значение для индейцев и является частью их идентичности.

США планируют обогнать Китай в производстве электромобилей, на долю которого приходится около 40 процентов выпускающих мощностей. Однако, сейчас добыча меди, необходимой для роста выпуска электрических автомобилей, в США стагнирует: производство на крупнейшем в стране руднике Моренси в Аризоне упало на 10 процентов в прошлом году до 400 тысяч тонн в год, и к 2040 году оно прекратится. Новое месторождение в пустыни Сонора обеспечило бы поставку на рынок около 450 тысяч тонн меди в год.

При этом администрация президента США Джо Байдена, которая предпринимает множество усилий для перехода к более экологичной экономике и более активному использованию электромобилей, может отложить принятие решение по открытию нового месторождения до ноябрьских выборов в Палату представителей, сообщают источники Bloomberg.

Кроме того, против проекта выступает сенатор от штата Вермонт и бывший кандидат в президенты США Берни Сандерс и несколько других членов конгресса, они ссылаются на экологические угрозы добычи и права коренных народов. В то же время, даже если Rio Tintо Plc получит разрешение на добычу «уже завтра», проект не выйдет на полную мощность еще как минимум десять лет.

Проблема нехватки ресурсов, в том числе лития и меди, для увеличения производства электромобилей актуальна на мировом уровне. На этом фоне шведская компания Northvolt предложила делать аккумуляторы для электрокаров из дерева.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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