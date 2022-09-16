Дочь Дмитрия Пескова выходит замуж

В прошлом году в СМИ ходили слухи о скорой свадьбе дочери Дмитрия Пескова с выходцем из Чечни, но сама Лиза опровергала данную информацию. А сегодня появились дата и детали будущей свадьбы Елизаветы.

Тайну 24-летней Песковой выдал бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский.

«Эксклюзив. Лиза Пескова выходит замуж. Избранником 24-летней дочери пресс-секретаря президента РФ стал 34-летний бизнесмен Руслан Голбазов — выходец из влиятельного чеченского тейпа. Пара встречается больше трех лет. Свадьба состоится в красивую дату — 01.10.2022. Приглашения уже получили друзья жениха и невесты. Церемония, как вы понимаете, пройдет в Москве», — отметил Ариан в личном блоге.

Сама Елизавета, которая, к слову, не любит делиться подробностями личной жизни, пока не комментирует данную информацию.