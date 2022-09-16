Dress Code. В Нью-Йорке прошел гала-вечер Kering. Среди гостей — Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино, Эмма Уотсон, Кристи Тарлингтон
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Dress Code. В Нью-Йорке прошел гала-вечер Kering. Среди гостей — Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино, Эмма Уотсон, Кристи Тарлингтон

Dress Code. В Нью-Йорке прошел гала-вечер Kering. Среди гостей — Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино, Эмма Уотсон, Кристи Тарлингтон

Dress Code. В Нью-Йорке прошел гала-вечер Kering. Среди гостей — Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино, Эмма Уотсон, Кристи Тарлингтон

Фонд модного конгломерата Kering провел в Нью-Йорке гала-ужин в поддержку прав женщин. Гостями мероприятия под названием Caring for Women ("Забота о женщинах") стали актриса Эмма Уотсон, модели Карли Клосс и Кристи Тарлингтон, икона феминизма Глория Стайнем, которая сейчас работает над проектом вместе с Меган Маркл, и другие знаменитости. Встречали гостей глава Kering Франсуа-Анри Пино и его супруга Сальма Хайек.


Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино
Эмма Уотсон
Кристи Тарлингтон с мужем Эдвардом Бернсом

Сальма появилась на красной дорожке в черном платье Gucci со стразами и объемными рукавами с оборками, а Эмма Уотсон выбрала кружевное белое платье Alexander McQueen с открытой спиной.

Мини-трендом на дорожке стал оранжевый цвет — наряды такого оттенка выбрали Карли Клосс (в Alexander McQueen) и Джоди Тернер-Смит (в Gucci).


Карли Клосс
Джоди Тернер-Смит

Гала-ужин Caring for Women состоялся впервые — анонсировано мероприятие было еще в июле этого года. При этом конгломерат уже 14 лет сотрудничает с организациями, которые помогают женщинам, пострадавшим от насилия. Светский вечер был проведен в поддержку Национальной сети по искоренению домашнего насилия, а также фондов Global Fund for Women и Ms. Foundation for Women.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Красная дорожка
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Дочь Дмитрия Пескова выходит замуж
Дочь Дмитрия Пескова выходит замуж
Европейский суд по правам человека упразднил должность судьи от России
Европейский суд по правам человека упразднил должность судьи от России
Приметы и поверья 17 сентября 2022 года призывают собирать лук с огорода
Приметы и поверья 17 сентября 2022 года призывают собирать лук с
Подборка сумасшедших парикмахерских шедевров (19 фото)
Подборка сумасшедших парикмахерских шедевров (19 фото)
В России рекордно сократилось количество банкоматов
В России рекордно сократилось количество банкоматов
В Госдуму внесли законопроект о защите территориальной целостности России
В Госдуму внесли законопроект о защите территориальной целостности
Минобороны раскрыло потери ВСУ после высокоточного удара в ДНР
Минобороны раскрыло потери ВСУ после высокоточного удара в ДНР
Россиян предупредили о высоких рисках отказа от карт «Мир» за рубежом
Россиян предупредили о высоких рисках отказа от карт «Мир» за рубежом
Владимира Познера экстренно увезли в больницу в состоянии средней тяжести
Владимира Познера экстренно увезли в больницу в состоянии средней
Dress Code. В Нью-Йорке прошел гала-вечер Kering. Среди гостей — Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино, Эмма Уотсон, Кристи Тарлингтон
Dress Code. В Нью-Йорке прошел гала-вечер Kering. Среди гостей —
Познер прокомментировал сообщения о госпитализации
Познер прокомментировал сообщения о госпитализации
Хит Game Pass, игра Naraka: Bladepoint, выйдет в декабре на Xbox One
Хит Game Pass, игра Naraka: Bladepoint, выйдет в декабре на Xbox One

Топ на сегодня

Звезда фильмов для взрослых Лана Роудс призвала запретить интим-видео: "Считаю себя асексуальной" (17 фото)
Звезда фильмов для взрослых Лана Роудс призвала запретить
Съемочная группа российского телеканала пострадала при взрыве в Запорожье
Съемочная группа российского телеканала пострадала при взрыве в
"Настали такие времена": рэпер Оксимирон завел OnlyFans
"Настали такие времена": рэпер Оксимирон завел OnlyFans
Dress Code. В Москве открылась ярмарка Cosmoscow. Среди гостей — Татьяна Навка, Ксения Собчак, Тимати, Андрей Малахов
Dress Code. В Москве открылась ярмарка Cosmoscow. Среди гостей —
В РАО опровергли информацию о желающих эмигрировать школьниках-патриотах
В РАО опровергли информацию о желающих эмигрировать

Еще по теме

Семейная прогулка: Сальма Хайек c супругом Франсуа-Анри Пино в Беверли-Хиллз
Сальма Хайек в платье Gucci сходила на свидание с мужем Франсуа-Анри Пино
Венецианские хроники: Сальма Хайек и Франсуа Анри-Пино устроили прогулку по городу на лодке
Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино вышли в свет с подросшей дочерью: редкие фото