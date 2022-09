Dress Code. В Нью-Йорке прошел гала-вечер Kering. Среди гостей — Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино, Эмма Уотсон, Кристи Тарлингтон

Вадим Карасев

Фонд модного конгломерата Kering провел в Нью-Йорке гала-ужин в поддержку прав женщин. Гостями мероприятия под названием Caring for Women ("Забота о женщинах") стали актриса Эмма Уотсон, модели Карли Клосс и Кристи Тарлингтон, икона феминизма Глория Стайнем, которая сейчас работает над проектом вместе с Меган Маркл, и другие знаменитости. Встречали гостей глава Kering Франсуа-Анри Пино и его супруга Сальма Хайек.





Сальма Хайек и Франсуа-Анри ПиноЭмма УотсонКристи Тарлингтон с мужем Эдвардом Бернсом

Сальма появилась на красной дорожке в черном платье Gucci со стразами и объемными рукавами с оборками, а Эмма Уотсон выбрала кружевное белое платье Alexander McQueen с открытой спиной.

Мини-трендом на дорожке стал оранжевый цвет — наряды такого оттенка выбрали Карли Клосс (в Alexander McQueen) и Джоди Тернер-Смит (в Gucci).





Карли КлоссДжоди Тернер-Смит

Гала-ужин Caring for Women состоялся впервые — анонсировано мероприятие было еще в июле этого года. При этом конгломерат уже 14 лет сотрудничает с организациями, которые помогают женщинам, пострадавшим от насилия. Светский вечер был проведен в поддержку Национальной сети по искоренению домашнего насилия, а также фондов Global Fund for Women и Ms. Foundation for Women.

Надя Бесчетникова