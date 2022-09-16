Елизавета Пескова собралась под венец
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Елизавета Пескова собралась под венец

Елизавета Пескова собралась под венец
Дочка пресс-секретаря президента, Елизавета Пескова выходит замуж.   В прошлом году уже ходили слухи о скорой свадьбе дочери Дмитрия Пескова с выходцем из Чечни, но сама Лиза опровергала информацию. А сегодня в Сети появились сообщения о дате будущей свадьбы звездной наследницы . Тайну 24-летней Песковой выдал бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский. «Эксклюзив. Лиза Пескова выходит замуж. Избранником дочери пресс-секретаря президента РФ стал 34-летний бизнесмен Руслан Голбазов — выходец из влиятельного чеченского тейпа. Пара встречается больше трех лет. Свадьба состоится в красивую дату — 01.10.2022. Приглашения уже получили друзья жениха и невесты. Церемония пройдет в Москве», — отметил Ариан в личном блоге.
Сама Елизавета, которая, к слову, не любит делиться подробностями личной жизни, пока не комментирует данную информацию. А ведь молчание Песковой можно понять — было время, когда она сталкивалась с травлей из-за того, что является членом известной семьи. Лиза искренне не понимала негатива в свой адрес. «Ты ребенок из обеспеченной семьи? Тебе на всех наплевать, ты не знаешь жизни, ничего не умеешь, и ничего твое существование не стоит. С рождения выдается безлимитная карточка, золотой унитаз и банки икры. Красный диплом? Купил. Занял высокую должность? Папа позвонил. И мое любимое «была бы она там, интересовались бы ей, если бы она не была бы дочерью такого-то… Я всегда говорила, что любые возможности можно упустить. Мы не выбираем, в какой семье родиться, но только от нас и того, что в нас вложено, зависит, кем мы станем, сколько пользы принесем себе и окружающим, чего добьемся. Дело в моральной составляющей», — рассуждала как-то блондинка.
# Шоу-бизнес Пескова Елизавета
По материалам: z-aya

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