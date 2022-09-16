Евгений Петросян купил крошке сыну дом за рубежом
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Евгений Петросян купил крошке сыну дом за рубежом

Евгений Петросян купил крошке сыну дом за рубежом
Как сообщает пресса, артист Евгений Петросян приобрел элитную недвижимость. Татьяна Брухунова неспроста возила 76-летнего Евгения Петросяна на отдых в Турцию. По слухам, за те три недели, что звездная пара провела на курорте, супруга уговорила юмориста стать обладателем элитной недвижимости в Бодруме, причем выбор ее пал не на апартаменты, а сразу на дом. Но что более важно: жена Петросяна настояла на том, чтобы особняк принадлежал не Евгению Вагановичу, а их малолетнему сыну Вагану. Петросяну пришлось согласиться, поэтому бумаги на коттедж оформили на мальчика. Так что теперь Брухунова даже в случае развода с юмористом будет гарантированно обеспечена хотя бы заграничной недвижимостью. Что же касается остальной собственности артиста, то тут у Татьяны могут быть проблемы с наследованием, потому что помимо Вагана у Петросяна есть еще один ребенок – старшая дочь Викторина. Правда, у нее сильно испортились отношения с отцом после его скандального развода, и она предпочла встать на сторону мачехи Елены Степаненко.
Напомним, Петросян и Брухунова заключили брак в 2019 году, а в 2020-м стали родителями. Их сын появился на свет в марте, но звездная чета полгода скрывала мальчика от публики, что породило немало слухов о его рождении. До сих пор многие подозревают, что Татьяна не сама вынашивала малыша, а воспользовалась услугами суррогатной матери, однако супруга юмориста подобные сплетни с жаром опровергает. На днях она сообщила еще одну важную деталь ее брака с Евгением Вагановичем. Брухунова заверила общественность, что у них с Петросяном все общее, из чего следует, что она имеет доступ ко всем счетам и сбережениям артиста, которые, как говорят, насчитывают миллионы, пишет «Семь дней».
# Шоу-бизнес Петросян Евгений
По материалам: z-aya

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