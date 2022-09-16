Европейский суд по правам человека упразднил должность судьи от России

Вадим Карасев

ЕСПЧ упразднил должность судьи от России, которую занимал Михаил Лобов

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) упразднил должность судьи от России, которую занимал Михаил Лобов. Об этом рассказал адвокат Павел Чиков в своем Telegram со ссылкой на соответствующее решение суда.

Чиков напомнил: до этого Лобов более 20 лет работал в структурах Совета Европы. К новой должности он приступил только с начала 2022 года.

В марте этого года Россия объявила о решении покинуть Совет Европы. После завершения всех соответствующих процедур россияне не смогут обратиться в ЕСПЧ. Кроме того, формально Москва снимет с себя принятые ранее обязательства по соблюдению требований Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод: это касается отмены смертной казни, вывода тюрем из-под контроля МВД, соответствия законодательства о ФСБ европейским стандартам.

Как отмечает Чиков, ЕСПЧ все равно подтвердил, что он компетентен рассматривать дела против России о любых событиях вплоть до 16 сентября 2022 года, добавив, что сейчас рассмотрения ожидают 17450 жалоб.