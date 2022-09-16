Фил Спенсер: про возможность повышения цен на Xbox и новые покупки студий
Руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер дал интервью порталу CNBC. В рамках общения с журналистами, Спенсера спросили про потенциальное повышение цен на консоли Xbox. Как было объявлено несколько недель назад, команда Playstation повышает цены на свои консоли, но, судя по словам Спенсера, Microsoft это делать не планирует:
Мы всегда оцениваем наш бизнес и смотрим в будущее. Так что я не думаю, что мы когда-либо можем сказать, что мы никогда не будем что-то делать. Но когда мы смотрим на наши консоли сегодня, мы думаем, что цена невероятно важна. Нам нравится позиция Series S на рынке, это наша недорогая консоль. Более половины наших новых игроков, которых мы находим, приходят именно через Series S. И я точно могу сказать, что сегодня у нас нет планов поднимать цены на наши консоли. В то время, когда наши клиенты испытывают серьезные экономические трудности и неопределенность, больше чем когда-либо, мы не думаем, что в данный момент для нас будет правильным решением повышать цены на нашу консоль.
Ответил руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер и на вопрос, планируются ли в будущем приобретения игровых студий и издательств:
Да. Это такой конкурентный рынок. Я не думаю, что мы можем нажать «паузу» в любом аспекте. Вы знаете, Tencent сегодня является крупнейшей игровой компанией на планете, и они продолжают вкладывать значительные средства в игровой контент и создателей игр. Sony — это более крупный игровой бизнес, в сравнении с нами сегодня, и они продолжают инвестировать. Если вы посмотрите на сделанные нами инвестиции, то увидите, что это очень, очень конкурентный рынок. Мы стремимся быть здесь крупным игроком. Мы хотим предоставлять отличный контент для наших игроков, и мы собираемся оставаться активными. Как я уже сказал, будь то инвестиции в наши внутренние команды, которые уже создают отличные игры, которые люди знают и любят. Будь то создание новых партнерских отношений.