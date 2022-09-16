Фил Спенсер: про возможность повышения цен на Xbox и новые покупки студий

Вадим Карасев





Руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер дал интервью порталу CNBC. В рамках общения с журналистами, Спенсера спросили про потенциальное повышение цен на консоли Xbox. Как было объявлено несколько недель назад, команда Playstation повышает цены на свои консоли, но, судя по словам Спенсера, Microsoft это делать не планирует:

Мы всегда оцениваем наш бизнес и смотрим в будущее. Так что я не думаю, что мы когда-либо можем сказать, что мы никогда не будем что-то делать. Но когда мы смотрим на наши консоли сегодня, мы думаем, что цена невероятно важна. Нам нравится позиция Series S на рынке, это наша недорогая консоль. Более половины наших новых игроков, которых мы находим, приходят именно через Series S. И я точно могу сказать, что сегодня у нас нет планов поднимать цены на наши консоли. В то время, когда наши клиенты испытывают серьезные экономические трудности и неопределенность, больше чем когда-либо, мы не думаем, что в данный момент для нас будет правильным решением повышать цены на нашу консоль.

Ответил руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер и на вопрос, планируются ли в будущем приобретения игровых студий и издательств: