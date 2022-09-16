Финансовый крах: какие знаки зодиака рискуют остаться без денег до конца этой недели
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Финансовый крах: какие знаки зодиака рискуют остаться без денег до конца этой недели

Финансовый крах: какие знаки зодиака рискуют остаться без денег до конца этой недели

Период ретроградного Меркурия, который будет длиться до конца сентября, внесет изменения в жизнь многих людей. Но родившиеся под двумя знаками зодиака особенно сильно ощутят на себе его негативное влияние уже до конца текущей недели. Овны и Водолеи должны быть крайне внимательны, им нужно тщательно контролировать ситуацию, чтобы очень скоро не остаться без денег.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овны на этой неделе буквально войдут в полосу турбулентности: разные неприятности могут подстерегать их на каждом шагу. Это касается практически всех сфер жизни и будет зависеть во многом от окружающих людей. Завистники и недоброжелатели могут негативно повлиять на вашу жизнь и профессиональную деятельность. Вы можете оказаться жертвой каких-то махинаций или вас могут «подставить» на работе. Старайтесь избегать лишних контактов, особенно с незнакомыми и неприятными людьми, не имейте с ними никаких дел. Также нежелательно на этой неделе совершать крупные покупки или вкладывать деньги в какие-то новые проекты, иначе вы рискуете оказаться «на мели».

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи на этой неделе столкнутся с серьезными финансовыми проблемами из-за неожиданных и неприятных событий. Но надо сразу успокоить представителей знака: эти проблемы носят временный характер. В перспективе они обернутся удачей и положительно отразятся на профессиональной сфере и материальном положении Водолеев. Вам важно запастись терпением и просто переждать этот период, включив режим строгой экономии. Ни в коем случае не следует трогать последние финансовые запасы — они не окажут существенной поддержки в сложившейся ситуации, а риск остаться совсем без денег возрастет во много раз.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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