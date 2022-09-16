Германия задумала национализировать три крупные газовые компании

Вадим Карасев

Bloomberg: Германия готовится национализировать три крупные газовые компании

Германия находится на поздней стадии переговоров о национализации трех крупных газовых компаний. Об этом пишет Bloomberg.

Речь идет о гигантах-импортерах газа Uniper, Verbundnetz Gas (VNG AG) и Securing Energy for Europe GmbH (бывшая Gazprom Germania GmbH). «Этот исторический шаг позволит избежать коллапса энергетического рынка страны», — указывает агентство.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек отметил, что власти тщательно прорабатывают вопрос, но «все очень сложно».

Securing Energy for Europe — переименованная бывшая «дочка» «Газпрома» Gazprom Germania. В августе правительство ФРГ создало холдинговую компанию для проведения возможной национализации бывшей германской дочки «Газпрома». Отмечается, что эта холдинговая компания была тайно создана, чтобы иметь возможность провести национализацию в краткосрочной перспективе. Так, бывшая дочка российской компании сейчас под опекой Федерального сетевого агентства Германии.

По итогам первого полугодия Uniper потеряла 12,3 миллиарда евро (12,3 миллиарда долларов). Руководство компании заявило, что причиной миллиардных потерь стало именно резкое сокращение прокачки газа из России.