Глава МОК допустил возможность участия российских спортсменов в Олимпиаде

Вадим Карасев

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что российские и белорусские спортсмены могут быть допущены до Олимпиады, если они откажутся от национальной символики. Об этом он заявил на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU).

При этом он отметил, что окончательное решение о допуске или недопуске российских и белорусских биатлонистов должно оставаться за IBU. Говоря о российских и белорусских спортсменах, он не сказал напрямую, что их следует отстранять. Даже озвучил вариант их допуска к международным стартам без национальной айдентики. Но в целом Бах умыл руки: решайте, дескать, сами, — рассказал в своем телеграм-канале глава пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов.

В июле же этого года Томас Бах отказался обсуждать отмену запрета на участие спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях в связи с военной спецоперацией РФ на Украине.

Отстранять российских спортсменов из-за действий правительства России на Украине от участия в международных соревнованиях еще с марта начали многие спортивные сообщества, клубы и федерации. МОК также рекомендовал отстранять спортсменов из России. Это коснулось и паралимпийской сборной.

Санкции в отношении спортсменов осудили многие известные спортсмены, в том числе Алина Кабаева.

Ксения Смирнова