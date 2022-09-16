"Готовим заявление в прокуратуру": оправдывающаяся Клава Кока готовится судиться с обидчиками

Вадим Карасев

26-летняя певица Клава Кока недавно выступила на фестивале "Я, мы, тигр" во Владивостоке, и многие остались недовольны ею. Девушка пришла на мероприятие в мини-юбке, а так как рядом находилась церковь, верующие посчитали, что она оскорбила их чувства.

Артистка была в шоке от такого и не считает, что в чем-то виновата. Напротив, она уверена, что кто-то нарочно пытается опорочить ее репутацию и СМИ этому поспособствовали. Клава решила подать в суд, чтобы найти и наказать обидчиков.

Кока записала обращение к подписчикам, на котором четко обозначила свою позицию. По словам певицы, она не собиралась задевать ничьи чувства, так как сама верующая.

Вы видели на фоне церковь? Я тоже ее не видела и не знала, что она там находится. Более того, артист не выбирает местонахождение сцены. Я православная, крещеная и никогда не позволила бы себе осквернить веру любой конфессии.

Девушка также напомнила, что на сцену ее пригласила администрация города, а в трек-листе не было песен с матерными выражениями. Свой наряд она слишком откровенным тоже не считает.



Клава Кока отменила все предстоящие концерты

На фоне скандала во Владивостоке певица еще и заболела и лишилась голоса. Клава написала в Telegram-канале, что все запланированные выступления придется отменить.

Состояние уже лучше, но грустно, что пришлось отменить сегодня концерт впервые за много лет по состоянию здоровья. Так, лежу в основном, много думаю и планирую, когда надоедает лежать — собираю LEGO под винил и играю на пианино.

Девушка также опубликовала фотографии с цветами от поклонников, которые желают ей выздоровления. "Это очень греет! В такие моменты понимаешь, кому ты реально важен!" — восхитилась она преданностью фанатов.