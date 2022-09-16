Хит Game Pass, игра Naraka: Bladepoint, выйдет в декабре на Xbox One
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Хит Game Pass, игра Naraka: Bladepoint, выйдет в декабре на Xbox One

Хит Game Pass, игра Naraka: Bladepoint, выйдет в декабре на Xbox One


Разработчики Naraka: Bladepoint быстро развивают проект, запуская различные коллаборации, выпуская сюжетные кампании и расширяя список платформ, где доступна игра. На Tokyo Game Show авторы Naraka: Bladepoint объявили ожидаемую новость: 22 декабря проект станет доступен на Xbox One. Сразу после релиза игра будет добавлена на консоли Xbox прошлого поколения в подписку Game Pass.

Напомним, летом этого года игра Naraka: Bladepoint вышла на Xbox Series X | S и сразу стала доступна в Game Pass. Тогда же проект появился в PC Game Pass.

До выпуска игры Naraka: Bladepoint на Xbox One разработчики еще успеют выпустить много нового контента. В октябре планируется крупное обновление, которое добавит в новых героев, новые режимы игры, новые области и многое другое. Тогда же выйдет вторая глава кооперативной кампании с новыми врагами и новым боссом.


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Ранее разработчики Naraka: Bladepoint в интервью отмечали, что решение выпустить игру в Game Pass позволило значительно расширить аудиторию игроков, особенно на западных рынках, где ранее проект не пользовался большой популярностью.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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