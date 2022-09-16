Художница представила, как могли бы выглядеть принцессы Диснея, если бы имели более реалистичные фигуры

Диснеевские мультики с нами с самого детства. Мы росли с ними, у всех были свои любимые принцессы, и наверняка некоторые девочки мечтали быть похожими на своих любимиц. Вот только если присмотреться, то можно заметить, что фигуры мультяшных красавиц слишком нереалистичны (неудивительно, это же анимация). Художница Уайет Смоллиш решила представить, как выглядели бы принцессы, если бы они были реальными женщинами.

Белль

Ариэль

Спящая красавица

Долой осиные талии, которые уже, чем голова!

Рапунцель

Эльза

И ещё один кадр с Эльзой

Как видите, некоторых девушек художница представила пышечками. И кто сказал, что они не могли бы быть такими?

Кида

Жасмин

Ещё немного Жасмин

Золушка

Золушка в белом платье

Мулан

Тиана

Ещё одна версия Тианы

Мегара

А здесь вы можете найти работы косплеера, который превращается в кого угодно при помощи подручных средств.