Игорь Верник рассказал о состоянии тяжелобольного брата

Актер Игорь Верник неожиданно отреагировал на болезнь брата. В СМИ появилась информация о госпитализации Вадима Верника, известного телеведущего, брата актера и продюсера Игоря Верника. Сообщалось о сильном кашле и высокой температуре ведущего, а также о предполагаемом диагнозе — коронавирусная инфекция.Однако Игорь Верник отреагировал на вопросы журналистов о состоянии здоровья брата неожиданно. «Все прекрасно, у него хорошее самочувствие», — приводит слова актера издание «РИА ФАН» со ссылкой на «Вечернюю Москву».