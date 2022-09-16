Игорь Верник рассказал о состоянии тяжелобольного брата
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Игорь Верник рассказал о состоянии тяжелобольного брата

Игорь Верник рассказал о состоянии тяжелобольного брата
Актер Игорь Верник неожиданно отреагировал на болезнь брата. В СМИ появилась информация о госпитализации Вадима Верника, известного телеведущего, брата актера и продюсера Игоря Верника. Сообщалось о сильном кашле и высокой температуре ведущего, а также о предполагаемом диагнозе — коронавирусная инфекция.
Однако Игорь Верник отреагировал на вопросы журналистов о состоянии здоровья брата неожиданно. «Все прекрасно, у него хорошее самочувствие», — приводит слова актера издание «РИА ФАН» со ссылкой на «Вечернюю Москву».
# Шоу-бизнес Верник Игорь
По материалам: z-aya

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