Источник бесперебойного питания: для чего он нужен в вашем доме

Вадим Карасев

Казахстан все еще страдает от скачков напряжения в электросетях. Из-за этого высок риск повреждения дорогостоящего оборудования в офисе и дома. Остается и угроза жизни и здоровью жителей. Чтобы максимально снизить эти риски, нужно пользоваться стабилизаторами напряжения в квартире, доме или офисе. Любая бытовая техника и электроника рассчитана на подключение к электросети со стандартным напряжением. Соблюдение стабильности напряжения электросети — гарантия безопасного использования устройств.

Источник бесперебойного питания необходим компьютеру и другой технике, которой вы пользуетесь дома. Это компактные по размерам, простые устройства с удобным размещением входов и выходов, возможностью смены аккумуляторной батареи. На запуск устройств вы не потратите много времени. Бесперебойник включается легко без специалистов. Помощь профессионала понадобится, если вы захотите подключить трехфазный ИБП.

Как выбрать ИБП

Автоматическое вспомогательное оборудование создано для применения в офисе и дома. При отключении электроэнергии служит резервным источником энергии, корректирует и стабилизирует напряжение. Устройства помогают технике, нуждающейся в электричестве, работать без сбоев — сетевому оборудованию, компьютерам, бытовым приборам.

ИБП снижают риск поломки при скачках напряжения и резком отключении от тока.

На выбор источников бесперебойного питания влияют параметры:

мощность;

тип;

AVR.

Типы ИБП

Производители выпускают такие типы ИБП:

резервный — для сетей со стабильным напряжением. Их хватает для сетевого устройства или компьютера;

линейно-интерактивный — отлично работает с сетями без стабильного напряжения;

с двойным преобразованием — для максимальной защиты и работоспособности станции или сервера. Прибор распределяет электричество и нагрузку между устройствами.

При наличии стабилизатора AVR приборы защищены от перепадов напряжения.

ИБП не только обеспечивает личную безопасность, но и продлевает срок эксплуатации устройств, которые работают от электричества. Сбои в системе электроснабжения — частая причина поломок электротехники, чувствительной к сбоям этого рода. Применение источников бесперебойного питания снижает риски сбоев. Покупка надежного бесперебойника на https://volt.kz/product-category/besperebojnoe-elektropitanie/ibp/ избавит вас от риска потери несохраненных файлов. При внезапном выключении электричества вы успеете сохранить документы и ваши усилия не будут напрасными.