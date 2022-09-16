Ивлеева объяснила частые встречи с бывшим мужем
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Ивлеева объяснила частые встречи с бывшим мужем

Ивлеева объяснила частые встречи с бывшим мужемБлогерша Ивлеева заявила, что встречается с экс-супругом Элджеем только ради контента

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева объяснила, почему она часто встречается с бывшим мужем рэп-исполнителем Элджеем (настоящее имя — Алексей Узенюк). В своем Telegram-канале она рассказала, что проводит время с экс-супругом исключительно для того, чтобы снимать контент.

«Мы встречаемся только для контента, только хайп, никаких личных отношений и никакой симпатии. Это ничего не значит и ни о чем не говорит — просто гуляем, снимаем влоги», — заявила блогерша.

Ивлеева официально объявила о расставании с Элджеем в августе 2021 года. Она призналась, что до сих пор любит рэпера, однако понимает, что их отношения становятся похожими на общение брата и сестры.

Однако после того как в декабре 2021 года Ивлеева разместила снимок Элджея, на котором он запечатлен с рэперским жестом в салоне внедорожника Mercedes-Benz G-класса, бывших супругов заподозрили в том, что они возобновили отношения. Позже их неоднократно замечали вместе. Из-за этого поклонники пары делились в соцсетях домыслами о их возможном совместном будущем.

Анастасия Ивлеева и Алексей Узенюк поженились в 2019 году. Слухи о трудностях в их отношениях впервые появились в конце 2020 года, но тогда блогерша опровергала их.

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По материалам: lenta.ru

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