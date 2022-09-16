Экс-участница Spice Girls рассказала о домогательствах и Виктории Бекхэм без трусиков
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Экс-участница Spice Girls рассказала о домогательствах и Виктории Бекхэм без трусиков

Экс-участница Spice Girls рассказала о домогательствах и Виктории Бекхэм без трусиков

42-летняя экс-участница британской группы Spice Girls Мелани Си (Мелани Чисхолм) выступала в коллективе с 1994 года. Раньше она никогда не упоминала об этом, но перед дебютным выступлением с ней случилась неприятная ситуация.

В подкасте How To Fail певица рассказала, что отправилась к массажисту в Стамбуле и этот опыт заставил ее почувствовать себя "изнасилованной" и "уязвимой". "То, что со мной случилось, я сразу же похоронила, потому что нужно было сосредоточиться на других вещах", — заявила она ведущей.


Британская группа Spice Girls

По словам артистки, она не хотела поднимать шумиху, чтобы недели подготовки к выступлению не прошли зря. Однако недавно она увидела сон с похожими событиями и решила поделиться этим с фанатами.

"Я думаю, что для меня действительно важно сказать это и, наконец, разобраться с этим", — сказала она. По словам Чисхолм, в спектре сексуального насилия ее случай можно описать как "легкий". Женщина не вдавалась в подробности произошедшего, но ей было очень стыдно после этого.

Поначалу она даже не понимала, что происходит, потому думала, что этот человек — профессионал своего дела. Впрочем, певица уверена, что другим жертвам насилия повезло гораздо меньше. "Ужасные вещи случаются постоянно, и эта ситуация не так плоха, как могла бы быть", — рассказала она.


Мелани Си рассказала, как Виктория Бекхэм выбросила трусики в окно
Мелани Си рассказала, как Виктория Бекхэм выбросила трусики в окно

В 1995 году к коллективу присоединилась нынешняя жена футболиста Дэвида Бекхэма Виктория. Девушка оказалась не из робкого десятка и подписание контракта отметила с размахом. Девушки успели немало выпить еще по дороге в ресторан, и с Викторией случился казус.

К тому времени, когда мы приехали, такси было разбито; все было в помаде, шампанском и цветах. Каким-то образом трусики Виктории оказались выброшенными из окна.

Мелани рассказала, что по приезде в ресторан Бекхэм уже была настолько пьяна, что заснула лицом вниз прямо за ужином. "Она все еще была без трусиков!" — сказала певица ведущей.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

В США обеспокоились развитием армейского взаимодействия России и Китая
В США обеспокоились развитием армейского взаимодействия России и Китая
Полноценный геймплей Like a Dragon: Ishin! показали в новом видео
Полноценный геймплей Like a Dragon: Ishin! показали в новом видео
Экс-участница Spice Girls рассказала о домогательствах и Виктории Бекхэм без трусиков
Экс-участница Spice Girls рассказала о домогательствах и Виктории
Брат Игоря Верника угодил в больницу в тяжелом состоянии
Брат Игоря Верника угодил в больницу в тяжелом состоянии
Алексей Серебряков использует Россию в качестве прилавка
Алексей Серебряков использует Россию в качестве прилавка
Жена Иосифа Пригожина была не в восторге от его новой работы
Жена Иосифа Пригожина была не в восторге от его новой работы
Дмитрий Шепелев избивал больную жену, заявил ее отец
Дмитрий Шепелев избивал больную жену, заявил ее отец
6 слов-паролей для тех, кто стоит на развилке
6 слов-паролей для тех, кто стоит на развилке
Финансовый крах: какие знаки зодиака рискуют остаться без денег до конца этой недели
Финансовый крах: какие знаки зодиака рискуют остаться без денег до
В России нашли способ стабилизировать цены на социально значимые товары
В России нашли способ стабилизировать цены на социально значимые
Подборка забавных твитов обо всем - 15.09.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 15.09.2022 (15 фото)
Связь с Япончиком, 300 операций, удаление легкого и ребенок от сурмамы экстрасенса Николь Кузнецовой
Связь с Япончиком, 300 операций, удаление легкого и ребенок от

Топ на сегодня

Названа дата выхода фильма Романа Полански с Александром Петровым в России
Названа дата выхода фильма Романа Полански с Александром Петровым в
Съемочная группа российского телеканала пострадала при взрыве в Запорожье
Съемочная группа российского телеканала пострадала при взрыве в
В США объяснили россиянам порядок получения американской визы в Польше
В США объяснили россиянам порядок получения американской визы в Польше
В России впервые с 9 марта выявили более 55 тысяч случаев COVID-19
В России впервые с 9 марта выявили более 55 тысяч случаев COVID-19
Ferrari показали свой первый внедорожник Purosangue (13 фото)
Ferrari показали свой первый внедорожник Purosangue (13 фото)

Еще по теме

Мел Си обвинила Spice Girls в своем расстройстве пищевого поведения
Виктория Бекхэм против исполнения хитов Spice Girls после воссоединения группы
Виктория Бекхэм согласилась на воссоединение Spice Girls: фото со встречи участниц группы в доме Джерри Холлиуэлл
Популярна группа Spice Girls записала новейшую песню