Экс-участница Spice Girls рассказала о домогательствах и Виктории Бекхэм без трусиков

Вадим Карасев

42-летняя экс-участница британской группы Spice Girls Мелани Си (Мелани Чисхолм) выступала в коллективе с 1994 года. Раньше она никогда не упоминала об этом, но перед дебютным выступлением с ней случилась неприятная ситуация.

В подкасте How To Fail певица рассказала, что отправилась к массажисту в Стамбуле и этот опыт заставил ее почувствовать себя "изнасилованной" и "уязвимой". "То, что со мной случилось, я сразу же похоронила, потому что нужно было сосредоточиться на других вещах", — заявила она ведущей.

Британская группа Spice Girls

По словам артистки, она не хотела поднимать шумиху, чтобы недели подготовки к выступлению не прошли зря. Однако недавно она увидела сон с похожими событиями и решила поделиться этим с фанатами.

"Я думаю, что для меня действительно важно сказать это и, наконец, разобраться с этим", — сказала она. По словам Чисхолм, в спектре сексуального насилия ее случай можно описать как "легкий". Женщина не вдавалась в подробности произошедшего, но ей было очень стыдно после этого.

Поначалу она даже не понимала, что происходит, потому думала, что этот человек — профессионал своего дела. Впрочем, певица уверена, что другим жертвам насилия повезло гораздо меньше. "Ужасные вещи случаются постоянно, и эта ситуация не так плоха, как могла бы быть", — рассказала она.

Мелани Си рассказала, как Виктория Бекхэм выбросила трусики в окноМелани Си рассказала, как Виктория Бекхэм выбросила трусики в окно

В 1995 году к коллективу присоединилась нынешняя жена футболиста Дэвида Бекхэма Виктория. Девушка оказалась не из робкого десятка и подписание контракта отметила с размахом. Девушки успели немало выпить еще по дороге в ресторан, и с Викторией случился казус.

К тому времени, когда мы приехали, такси было разбито; все было в помаде, шампанском и цветах. Каким-то образом трусики Виктории оказались выброшенными из окна.

Мелани рассказала, что по приезде в ресторан Бекхэм уже была настолько пьяна, что заснула лицом вниз прямо за ужином. "Она все еще была без трусиков!" — сказала певица ведущей.